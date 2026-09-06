Thịt lợn nhập khẩu giá rẻ 43.000 đồng/kg đổ bộ chợ Việt, giá lợn hơi giảm sâu

Thông tin từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 7 tháng đầu năm 2026, nước ta chi 185,54 triệu USD để nhập khẩu 112,09 nghìn tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu nhóm mặt hàng này tăng mạnh 27,1% về lượng, nhưng giảm 20,9% về giá trị.

Bình quân thịt lợn nhập khẩu chỉ khoảng 43.000 đồng/kg - mức giá khiến nhiều người giật mình vì rẻ hơn cả giá lợn hơi trong nước.

Thịt trâu gác bếp bán online đạt 117 tỷ đồng, gian hàng nào kiếm nhiều nhất?

Thịt trâu gác bếp, trâu sấy, trâu khô đang trở thành nhóm đặc sản hút khách trên sàn thương mại điện tử, với doanh số 117,4 tỷ đồng chỉ trong hơn một năm rưỡi.

Trong đó, thị phần ngành hàng có tính tập trung cao khi 20 gian hàng dẫn đầu đã chiếm gần một nửa tổng doanh số toàn thị trường; dẫn đầu là gian hàng có tên Lâm A Tuyến với 18 tỷ đồng, tiếp đến là Tân Loan Foods đạt 15,2 tỷ đồng và Trinhbepkhoi với 10,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, góp mặt ở vị trí thứ 10 trong nhóm thương hiệu bán chạy nhất là gian hàng Sapa TV với doanh số gần 810 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 6/2025, đơn vị này gỡ bỏ hoàn toàn sản phẩm thịt trâu gác bếp khỏi giỏ hàng trực tuyến và chỉ kinh doanh một số mặt hàng nông sản như chẩm chéo, nấm hương.

Điều hòa giảm giá sâu, có loại dưới 5 triệu đồng

Khảo sát thị trường điện máy cho thấy nhu cầu mua mới điều hòa có xu hướng chững lại khi mùa cao điểm nắng nóng dần kết thúc. Các cửa hàng, hệ thống bán lẻ đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá, xả kho.

Một số mẫu điều hòa đang được giảm 20-50%, tùy sản phẩm và chương trình khuyến mại. Ở phân khúc điều hòa 1 chiều Inverter, nhiều mẫu được đưa về mức giá dưới 5 triệu đồng.

Điều hòa 2 chiều cũng được giảm giá khi miền Bắc sắp bước vào mùa lạnh. Một số mẫu Casper 2 chiều được bán khoảng 8,29 triệu đồng tại Pico. Điều hòa Funiki 2 chiều có giá khoảng 9,99 triệu đồng.

Dưa hấu chiến thần Trung Quốc giá nửa triệu đồng/quả vẫn đắt hàng

Dưa hấu chiến thần, giống dưa Nhật Bản trồng tại Trung Quốc, được bán la liệt tại các cửa hàng trái cây ở Hà Nội. Dù đắt gấp nhiều lần dưa hấu thường, loại dưa này vẫn đắt hàng.

Dưa hấu chiến thần Trung Quốc được rao bán la liệt ở các chợ online. Ảnh: NVCC

Thời điểm trước tháng 9, dưa hấu chiến thần loại A được rao bán phổ biến với giá từ 110.000-120.000 đồng/kg. Một quả dưa hấu loại này có trọng lượng dao động từ 4-6kg, tương đương 440.000-720.000 đồng/quả - mức giá khá đắt đỏ so với dưa hấu Việt Nam.

Song, vài ngày trở lại đây, loại dưa hấu Trung Quốc này dần hạ nhiệt, giá lùi xuống còn 75.000-90.000 đồng/kg hàng loại A, khoảng 300.000-540.000 đồng/quả.

Mua giày 'xịn' gửi sang Nga tặng bạn trai, cô gái tố cửa hàng ở Nha Trang bán hàng giả

Tin lời quảng cáo, người phụ nữ tìm tới cửa hàng tại khu phố Tây ở phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) mua giày "hàng hiệu" gửi tặng bạn trai ở Nga, nhưng khi nhận hàng phát hiện là giả.

Sở Công Thương Khánh Hòa đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra thực tế tại cửa hàng.

Kết quả xác minh cho thấy, cửa hàng này đang kinh doanh giày gắn nhãn hiệu Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt và yêu cầu tiêu hủy toàn bộ 180 đôi giày giả mạo.

Loạt ô tô, đồ điện và mỹ phẩm bị thu hồi ở nước ngoài có khả năng ảnh hưởng người dùng Việt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) vừa đưa ra cảnh báo an toàn đối với một số sản phẩm, hàng hóa bị thu hồi tại nước ngoài, trong đó có ô tô của thương hiệu Audi, BMW, Porsche, Ford.

Đáng chú ý, các sản phẩm này có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của người tiêu dùng tại Việt Nam.

Trung Quốc chi hơn 20 tỷ USD mua tôm, cá: Việt Nam có 2 mặt hàng đứng top đầu

Theo thống kê của cơ quan hải quan Trung Quốc, năm 2025, kim ngạch nhập khẩu thủy sản của nước này lên tới 20,26 tỷ USD. Trong nửa đầu năm 2026, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 2,31 triệu tấn thủy sản, tương đương giá trị 10,1 tỷ USD.

Việt Nam trở thành nguồn cung thủy sản lớn thứ ba vào thị trường Trung Quốc, sau Nga và Ecuador.

Một loại hạt của Việt Nam bán sang Mỹ tăng mạnh, bỏ xa các đối thủ

Việt Nam thu 1,1 tỷ USD từ xuất khẩu hạt tiêu trong 7 tháng đầu năm. Đáng chú ý, lượng hạt được ví như “vàng đen” Việt Nam bán sang thị trường Mỹ vượt xa các đối thủ cạnh tranh.

Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng Mỹ nhập khẩu tăng mạnh từ 67,6% lên 80,4%, trong khi tỷ trọng về giá trị cũng tăng từ 68,9% lên 80,7%.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 6 tháng đầu năm đạt 7.593 USD/tấn, cao hơn mức giá 7.564 USD/tấn nhập khẩu bình quân của Mỹ từ các thị trường.

Giá xăng E10 tăng gần 700 đồng/lít, dầu diesel quay đầu giảm

Giá xăng tại kỳ điều hành 3/9 được điều chỉnh tăng, còn giá dầu diesel giảm nhẹ.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E10RON95-III tăng 672 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.274 đồng/lít. Xăng E5RON92 tăng 723 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.486 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S giảm 341 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.743 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut giảm 499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 17.641 đồng/lít.

Xăng dầu tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng 8 tháng tăng 4,45%

Số liệu Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9 cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,47% so với tháng trước. Trong đó, 10 nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhóm giao thông tăng mạnh nhất, 4,09%, tác động làm CPI chung tăng 0,41 điểm phần trăm. Nguyên nhân chủ yếu là giá dầu diesel tăng 22,15% và giá xăng tăng 9,53% qua các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước.

Bình quân 8 tháng năm 2026, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất, 6,71%, làm CPI chung tăng 1,52 điểm phần trăm. Nhóm giao thông tăng 5,38%, tác động làm CPI chung tăng 0,54 điểm phần trăm.