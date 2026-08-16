Gần nửa triệu tấn thịt nhập khẩu đổ bộ thị trường, giá rẻ bất ngờ

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam trong quý II/2026 đạt 271,1 nghìn tấn, trị giá ước gần 810,1 triệu USD, tăng 21,5% về lượng và tăng 24,1% về giá trị so với quý I liền kề.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt của Việt Nam đạt 494,3 nghìn tấn, trị giá khoảng 1,46 tỷ USD, tăng 9,6% về lượng và tăng 36,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, dù cước vận tải biển trong nửa đầu năm nay tăng cao do ảnh hưởng bởi xung đột địa chính trị trên thế giới, song giá bình quân thịt nhập khẩu lại tương đối rẻ, chỉ khoảng 2,95 USD/kg (tương đương khoảng 77.500 đồng/kg). Mức giá này thấp hơn nhiều so với giá các sản phẩm thịt trong nước sản xuất.

Sầu riêng Việt Nam 'bùng nổ', đạt 2,08 triệu tấn: Báo động dư thừa, giá giảm

Vài năm lại đây, sầu riêng trở thành cây trồng mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân, có thời điểm lên tới hơn 1 tỷ đồng cho 1ha. Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh sầu riêng là một trong những cây trồng có giá trị kinh tế cao, trở thành trái cây tỷ USD của Việt Nam, chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả trong năm 2025.

Sản lượng sầu riêng của Việt Nam tăng chóng mặt, ước đạt 2,08 triệu tấn trong năm nay. Cơ quan quản lý đưa ra báo động về nguy cơ dư thừa nguồn cung, giá giảm với trái cây tỷ USD này.

“Sản lượng sầu riêng xuất khẩu vẫn tăng, nhưng giá lại giảm mạnh nên doanh nghiệp buộc phải giảm giá thu mua”, CEO một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc nói với VietNamNet. Vị này nhấn mạnh, có những loại sầu riêng giá thu mua đã giảm 10.000-15.000 đồng/kg.

Trung Quốc nhập 1 triệu tấn sầu riêng, Thái Lan bỏ xa Việt Nam vì 'hàng loại A'

Mới đây, bản tin thị trường nông lâm thủy sản của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng mạnh 51,1% so với mức 708.000 tấn của 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, Trung Quốc đã chi ra 3,79 tỷ USD để nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 1,23 tỷ USD). Với kim ngạch 3,79 tỷ USD, sầu riêng Thái Lan chiếm tới 81% tổng kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc.

Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng lớn thứ hai cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 với trị giá đạt 846 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18%.

Việt Nam đang trong cao điểm thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Hải Dương

Từ số liệu trên cho thấy, Thái Lan bỏ xa Việt Nam về kim ngạch sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Kết quả này được hỗ trợ bởi lợi thế về sản lượng, hệ thống logistics và khả năng kiểm soát chất lượng của Thái Lan.

Nuôi tôm càng xanh ‘vượt lũ’ ở Quảng Trị, 5ha mang về hơn 2,3 tỷ đồng mỗi năm

Từ chỗ phải thu hoạch tôm để chạy lũ, người nuôi tôm ở phá Hạc Hải, xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị đã giữ tôm qua mùa nước nổi. Những con tôm sống sót sau lũ lớn nhanh bất ngờ.

Giá bán tôm cũng tăng từ khoảng 250.000-300.000 đồng lên 600.000-700.000 đồng/kg. Với 5ha nuôi, mô hình cho doanh thu trên 2,3 tỷ đồng/năm.

Không chỉ có kích cỡ lớn, tôm càng xanh nuôi ở phá Hạc Hải còn được đánh giá cao nhờ thịt chắc, nhiều gạch, vị béo.

Giá xăng dầu giảm

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ hôm nay (13/8).

Theo đó, giá xăng E10 giảm 205 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.119 đồng/lít. Giá xăng E5 giảm 493 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.235 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.233 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu mazut tăng 365 đồng/kg, giá bán không cao hơn 16.756 đồng/kg.

Sau kết luận thanh tra, hoạt động mua bán vàng tại Mi Hồng ra sao?

Theo Thanh tra Chính phủ, tại kỳ thanh tra Công ty TNHH Mi Hồng chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Mi Hồng cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ với khách hàng về các sản phẩm mà doanh nghiệp đã cung cấp trên website. Mi Hồng cũng vi phạm về phòng chống rửa tiền.

Mi Hồng và Bảo Tín Mạnh Hải vừa có những chia sẻ liên quan đến các vi phạm trong kinh doanh vàng mà Thanh tra Chính phủ đã nêu trong thông báo Kết luận thanh tra công bố ngày 8/8.

Gần 2 ngày sau kết luận của Thanh tra Chính phủ, vào trưa 10/8, ghi nhận tại cửa hàng Mi Hồng trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM hoạt động mua bán vàng tại đây vẫn diễn ra bình thường. Lượng khách giao dịch vẫn duy trì mức đông đúc cả ở chiều mua và bán như những ngày trước khi có kết luận thanh tra của Chính phủ.

TPHCM kiến nghị giữ Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương

Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương góp ý đề án tổ chức lại lực lượng Quản lý thị trường, trong đó đề nghị giữ mô hình Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương thay vì tổ chức thành các Chi cục Quản lý thị trường khu vực trực thuộc Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Sở Công Thương cho rằng nên giữ nguyên mô hình Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương như hiện nay, vì phù hợp hơn với định hướng phân cấp, phân quyền trong bối cảnh chính quyền địa phương tổ chức theo 2 cấp.