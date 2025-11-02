Chủ tịch Công ty Cây xanh Công Minh bị truy nã đặc biệt: Hé lộ thủ thuật đấu thầu

Ông Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh, vừa bị truy nã đặc biệt. Công ty Cây xanh Công Minh và hệ sinh thái của doanh nghiệp này đã trúng nhiều gói thầu ở khắp các tỉnh, thành.

Theo kết quả điều tra bước đầu, Công ty Cây xanh Công Minh đã thông đồng với các chủ đầu tư để được tham gia vào việc xây dựng giá gói thầu từ giai đoạn lập dự án. Sau khi giá hợp đồng được phê duyệt, doanh nghiệp này sẽ được chỉ định trúng thầu hoặc sử dụng các pháp nhân khác trong hệ thống của Công ty Cây Xanh Công Minh tham gia đấu thầu và được trúng thầu.

Hơn 500 lượng vàng của Nguyễn Văn Hậu giờ có giá trị bao nhiêu?

Hơn 500 lượng vàng bị cơ quan chức năng thu giữ trong vụ án ‘đại gia Phúc Sơn’ Nguyễn Văn Hậu đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Nếu bán ra ở thời điểm hiện tại, số vàng này trị giá bao nhiêu?

Sáng 30/10, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 144,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán). Nếu số vàng của ông Hậu là vàng miếng SJC, bán ra hôm nay sẽ có được khoảng 72,4 tỷ đồng.

Nếu bán ra khi giá vàng miếng SJC đạt mức đỉnh 153,6-154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), số vàng này có giá trị gần 77 tỷ đồng.

Việt Nam ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Malaysia vào sáng 28/10.

Trước đó, ASEAN và Trung Quốc đã ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện vào tháng 11/2002.

Trên cơ sở hiệp định khung này, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007) và Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010), qua đó thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc, gọi tắt là Hiệp định ACFTA.

Chấm dứt thuế khoán từ 1/1/2026: 60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Kế hoạch được triển khai trên toàn quốc, nhằm chuyển đổi thực chất mô hình quản lý thuế hộ kinh doanh từ phương pháp khoán sang kê khai. Trọng tâm là các đơn vị thuế cơ sở, tập trung triển khai tại các địa bàn có nhiều hộ khoán như: các khu chợ truyền thống, các tuyến phố thương mại, địa bàn có nhiều hộ kinh doanh lưu trú...

Từ 1/11-30/12/2025, ngành thuế ra quân để xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh trước khi xóa thuế khoán. Ảnh: N.L

Hơn 132,4 triệu tài khoản cá nhân được đối chiếu sinh trắc học

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về kết quả hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng số, trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 43,32% về số lượng và 24,23% về giá trị.

Liên quan Đề án 06 (Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ), NHNN cho biết tính đến hết ngày 10/10/2025 đã có hơn 132,4 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân (CIF), hơn 1,4 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc ứng dụng VNeID.

Kiến nghị áp thuế 10% với kinh doanh vàng

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa gửi công văn lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN,... đề xuất áp dụng thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ đối với hoạt động kinh doanh vàng vật chất.

Cho rằng chính sách thuế hiện hành với ngành kinh doanh vàng đang được ưu đãi nhiều nhất, VAFI kiến nghị kinh doanh vàng trang sức và vàng miếng phải chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất 10%.

Diễn biến mới vụ gần 2.000 container sầu riêng bị ùn tắc

Gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu thời gian qua bị ùn tắc tại một số địa phương ở Tây Nguyên, trong đó có Đắk Lắk - vùng trồng sầu riêng lớn nhất cả nước. Nguyên nhân bởi một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục phân tích các chỉ tiêu cadimi và chất vàng O, là điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu.

Về vụ việc này, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẳng định tình hình đã ổn định, xuất khẩu vẫn thông suốt với 300-400 xe mỗi ngày.

Liên quan đến vụ việc trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm gây ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Bộ Tài chính chỉ đạo ‘nóng’ sau hai vụ đối tượng đột nhập vào công ty xổ số

Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường quản lý hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết và hội đồng giám sát xổ số.

Văn bản được gửi đi sau khi Vụ 2 - Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao có công văn gửi Bộ Tài chính đề nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức quay số mở thưởng, hoạt động kinh doanh xổ số của các công ty xổ số kiến thiết.

Theo đó, VKSND Tối cao cung cấp thông tin về hai vụ việc khác nhau, trong đó các đối tượng đột nhập vào công ty xổ số kiến thiết, tác động vào các quả bóng quay thưởng, làm sai lệch kết quả quay thưởng để các đối tượng hoạt động lô đề, cờ bạc.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu xử lý nghiêm các điểm mua bán USD trái phép

NHNN vừa có văn bản chỉ đạo NHNN chi nhánh Khu vực I và Khu vực II tăng cường quản lý thị trường ngoại hối trong bối cảnh tỷ giá có dấu hiệu biến động mạnh giữa hệ thống ngân hàng và thị trường ‘chợ đen'. Các đơn vị có nhiệm vụ báo cáo kết quả triển khai trước ngày 10/11/2025.

Trước đó, NHNN đã gửi văn bản tới Bộ Công an, Bộ Công Thương và Thanh tra Chính phủ, đề nghị tăng cường phối hợp liên ngành để kiểm soát chặt thị trường ngoại hối, ngăn chặn hành vi đầu cơ, găm giữ hoặc giao dịch ngoại tệ trái phép trên thị trường tự do.