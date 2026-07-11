Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam gồm 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và Công an, 10 quân khuyển và cảnh khuyển, cùng trang thiết bị hiện đại sang Venezuela từ ngày 28/6.

Trong hơn 10 ngày, đoàn đã phối hợp tìm kiếm và bàn giao 57 thi thể nạn nhân cho gia đình và chính quyền địa phương; xác định 46 vị trí bàn giao cho lực lượng tại chỗ nước bạn; đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu. Các cán bộ, chiến sĩ cũng đã dành số tiền công tác phí đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng và các cán bộ, chiến sĩ

Venezuela đã trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), trưởng đoàn cho biết trong hơn 10 ngày, đoàn thực hiện nhiệm vụ với cường độ cao, có những hôm làm việc xuyên đêm, bất kể thời tiết nắng, mưa, vượt qua khó khăn do chênh lệch múi giờ, không khí, đặc biệt là mùi tử khí nồng nặc do thi thể phân huỷ.

"Chúng tôi 3 lần nhận được tín hiệu và thông tin của nước bạn về dấu hiệu sự sống, cả đoàn đã thức trắng đêm trong mưa cùng với lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật lấy sự sống", ông chia sẻ.

Các khu vực được lực lượng Việt Nam tìm kiếm đều là hết sức khó khăn, nguy hiểm, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế trước đó chưa thể thực hiện tìm kiếm.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn báo cáo

Dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, cán bộ, chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện, với sự tận tâm như tìm chính người thân của mình. Có thời điểm, cán bộ, chiến sĩ phải xuống những hầm sâu hàng chục mét giữa đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng để tiếp cận hiện trường.

"Chúng tôi vẫn luôn nói với nhau, việc tìm kiếm ở đây cũng như tìm chính người thân của mình. Mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Đó cũng chính là tình cảm mà đất nước và nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân nước bạn", Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ bày tỏ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm

Giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với các điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với bản lĩnh và ý chí quyết tâm cao, đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương...

Những việc làm đó, kết quả đó được cộng đồng quốc tế, Chính phủ và nhân dân Venezuela ghi nhận và đánh giá cao. Đặc biệt, Tổng thống lâm thời Venezuela đã đến tận doanh trại của đoàn công tác để biểu thị sự cảm ơn sâu sắc tới Việt Nam, trao tặng các phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Anh hùng Venezuela cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Huy chương Anh hùng Venezuela cho thành viên đoàn công tác.

Cán bộ, chiến sĩ Công an và Quân đội tại lễ tuyên dương

Theo Thủ tướng, đây không chỉ là vinh dự của các thành viên mà còn là niềm tự hào chung của cả đất nước, là minh chứng sống động cho tình đoàn kết quốc tế cao đẹp.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng các cán bộ, chiến sĩ đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội và Công an; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn.

"Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động, có khả năng triển khai nhanh. Trong đó, Thủ tướng cho rằng cần kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp, xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành, ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia.

Theo người đứng đầu Chính phủ, cần có cơ chế điều phối thống nhất, quy trình ra quyết định nhanh, phương án huy động lực lượng rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, kịch bản cho từng loại tình huống.

Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối

Chính phủ sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Các đơn vị cần chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các tập thể

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các cá nhân

"Sức mạnh của quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc", Thủ tướng khẳng định.