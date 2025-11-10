Ảnh: NPR

Hai nhân vật giấu tên tiết lộ, thỏa thuận vừa đạt được bao gồm đảo ngược lệnh sa thải các nhân viên liên bang của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các điều khoản ngăn chặn những hành động như vậy trong tương lai. Ngoài ra, thỏa thuận cũng sẽ đảm bảo có đủ ngân sách cho tem phiếu thực phẩm trong suốt năm tài khóa 2026.

Hãng tin CNN và tạp chí Politco dẫn một số nguồn tin cho biết, đó là dấu hiệu quan trọng cho thấy tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ sắp kết thúc. Hiện vẫn còn một số điểm mấu chốt phải giải quyết trước khi chính phủ liên bang hoạt động đầy đủ trở lại.

Thỏa thuận lưỡng đảng trên không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền sắp hết hạn, vốn là một yêu cầu quan trọng của đảng Dân chủ. Tuy nhiên, các thượng nghị sĩ nhất trí sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu ở Thượng viện Mỹ.

Theo kế hoạch, trước tiên, Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật cấp ngân sách tạm thời do Hạ viện phê chuẩn. Tiếp đó, Thượng viện sẽ sửa đổi dự luật nhằm kết hợp một biện pháp tài trợ ngắn hạn với một gói gồm 3 dự luật phân bổ ngân sách cả năm.

Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, văn bản này sẽ phải quay trở lại Hạ viện để phê duyệt lần cuối trước khi chuyển đến bàn làm việc của Tổng thống Trump để ký ban hành nhằm mở cửa lại chính phủ. Quá trình này có thể kéo dài vài ngày.

Richard Blumenthal, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ đại diện cho bang Connecticut nói với các phóng viên rằng, ông sẽ bỏ phiếu chống. Song, ông Blumenthal tin, dự luật cấp ngân sách cho chính phủ liên bang vẫn có thể được thông qua do có đủ sự ủng hộ của Đảng Dân chủ.