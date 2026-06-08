Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân chào đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Video: CCTV

Theo đài CNN, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Đệ nhất phu nhân Ri Sol Ju đã đón người đứng đầu Trung Quốc tại sân bay Bình Nhưỡng. Một đoạn video đã ghi lại hình ảnh vợ chồng ông Kim vỗ tay chào mừng khi máy bay chở ông Tập hạ cánh, bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên cấp nhà nước kéo dài 2 ngày.

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV đã phát sóng hình ảnh ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viên được ông Kim nồng nhiệt chào đón và được các em nhỏ tặng hoa.

Xe chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được hộ tống tới Quảng trường Kim Nhật Thành. Video: Tân Hoa xã

Tại lễ đón tiếp ở Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng, một đội kỵ binh hộ tống đã xếp hàng để đón tiếp các vị khách, trong khi đám đông vẫy hoa và cờ dưới những bức chân dung khổng lồ của ông Tập và ông Kim được dựng trên quảng trường.

Sau màn bắn 21 phát đại bác, hai nhà lãnh đạo đã duyệt đội danh dự. Các thành viên đội danh dự của Triều Tiên hô vang: “Chúng tôi chúc đồng chí Tập Cận Bình sức khỏe dồi dào".

Triều Tiên đón tiếp trọng thể nhà lãnh đạo Trung Quốc. Video: Tân Hoa Xã

Chuyến thăm Triều Tiên lần này là chuyến công du nước ngoài đầu tiên trong năm nay của ông Tập. Theo các nhà quan sát, đây là cơ hội để Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lại mối quan hệ thân thiết, mang tính lịch sử giữa hai nước. Đây cũng là một cử chỉ rõ ràng của Bắc Kinh cho thấy Trung Quốc vẫn là huyết mạch kinh tế và đối tác ngoại giao quan trọng nhất của Triều Tiên.

Trong một bức thư gửi truyền thông Triều Tiên trước chuyến đi, ông Tập viết: “Cho dù thời thế thay đổi hay tình hình quốc tế diễn biến thế nào, tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên vẫn không thể phá vỡ, bền vững và luôn tỏa sức sống”.