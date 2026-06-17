Theo hãng tin TASS, Điện Kremlin ngày 17/6 đã đăng tải thông điệp chào mừng của Tổng thống Nga Putin gửi tới các đại biểu tham dự Diễn đàn kinh doanh ASEAN - Nga.

"Diễn đàn năm nay đánh dấu 35 năm thiết lập quan hệ giữa Nga và ASEAN. Trong khoảng thời gian đó, hai bên đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm hợp tác trên nhiều lĩnh vực, xây dựng các mối liên kết chặt chẽ, trong đó có sự phối hợp giữa Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN và Hội đồng Doanh nghiệp Nga - ASEAN, qua đó thiết lập nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai", ông Putin viết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Để thích ứng với tình hình thế giới có nhiều biến động, Tổng thống Putin cho rằng Nga và ASEAN cần đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm số dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển các nền tảng kỹ thuật số có khả năng vận hành ổn định và bền vững cũng như mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

"Tôi tin tưởng rằng các quyết định của Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa đôi bên, đồng thời tạo cơ hội đối thoại trực tiếp cho cộng đồng doanh nghiệp, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội", ông Putin nhận định.

Diễn đàn kinh doanh ASEAN - Nga là sự kiện diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN, quy tụ lãnh đạo cấp cao của các nước Đông Nam Á cùng đông đảo đại diện giới doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế.

Theo TASS, lãnh đạo Điện Kremlin hiện đã có mặt ở Kazan, Nga để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nga - ASEAN dự kiến khai mạc vào ngày 18/6 và kéo dài trong 2 ngày. Trong thời gian tổ chức hội nghị, Tổng thống Putin sẽ có các cuộc hội đàm cấp cao với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan.