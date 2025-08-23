Ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hội đàm tại Anchorage, Alaska vào ngày 15/8. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2018. Cả hai đều mô tả các cuộc đàm phán mang tính xây dựng và nồng ấm. Hai bên cũng nhấn mạnh đã đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Theo hãng tin RT, hôm 22/8, Tổng thống Putin cho hay với việc ông Trump trở lại Nhà Trắng, "ánh sáng cuối đường hầm" đã xuất hiện để khôi phục quan hệ Nga - Mỹ. Ông hy vọng phẩm chất lãnh đạo của ông Trump sẽ giúp đảm bảo có thêm tiến triển hơn nữa. Cũng theo ông, những bước đi đầu tiên này mới "chỉ là khởi đầu cho sự hồi sinh toàn diện các mối quan hệ hai bên".

Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ bắt tay tại Alaska. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh tiến trình này không chỉ phụ thuộc vào Moscow, trong khi Washington vẫn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ đối với nhiều tổ chức như liên minh quân sự NATO. Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, bước đi tiếp theo hiện nằm trong tay giới lãnh đạo Mỹ.

Cũng trong ngày 22/8, Tổng thống Trump cho hay ông sẽ công bố một quyết định quan trọng về xung đột ở Ukraine trong vòng hai tuần tới, và nói thêm bước đi này sẽ phụ thuộc vào lập trường của cả Moscow và Kiev.

Phát biểu với các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói "tôi nghĩ rằng trong hai tuần tới, chúng ta sẽ tìm ra hướng đi."

Khi được hỏi về việc đặt ra khung thời gian như trên, ông chủ Nhà Trắng giải thích ông hy vọng sẽ sớm có sự rõ ràng về việc liệu Nga và Ukraine có tham gia đàm phán trực tiếp hay không.

"Chúng ta sẽ xem liệu họ có tiến hành họp hay không. Nhưng tôi biết trong hai tuần tới, tôi sẽ làm gì. Đó sẽ là một quyết định rất quan trọng", ông Trump nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trump, bước tiếp theo ông sẽ quyết định có nên áp đặt "các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ" hay thuế quan, hay "không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của các người".

Trong tuần qua, ông Trump đã có những nỗ lực thúc đẩy một cuộc họp song phương giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông kêu gọi Moscow và Kiev nên bắt đầu nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài.