Trước nguy cơ tội phạm công nghệ cao lợi dụng sự phổ biến của mạng xã hội để lừa đảo, xã Tân Trào (Tuyên Quang) đang đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng số cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong tiến trình đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội, xã Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đang có những bước chuyển mình nhờ đẩy mạnh chuyển đổi số. Với tổng dân số gần 15.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 86%, chủ yếu là người Tày, Dao và Nùng, việc ứng dụng công nghệ thông tin mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Tuy nhiên, sự phổ biến của mạng xã hội và các thiết bị thông minh cũng kéo theo nguy cơ từ tội phạm công nghệ cao. Trước thực tế đó, chính quyền xã Tân Trào cùng lực lượng công an cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp nhằm trang bị kỹ năng số, nâng cao cảnh giác và bảo vệ an toàn thông tin cho người dân.

Thách thức an ninh mạng và những bài học thực tế từ thôn, bản

Cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp và du lịch, tiêu biểu là 18 cơ sở homestay và nhà hàng đang hoạt động tại Làng văn hóa du lịch Tân Lập, công tác chuyển đổi số tại Tân Trào cũng được triển khai sâu rộng.

Ông Hoàng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào, cho biết đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là người cao tuổi và người dân ở các thôn vùng sâu, vùng xa, thường là những đối tượng dễ bị tổn hại trước các thủ đoạn lừa đảo qua mạng.

Chính quyền xã Tân Trào cùng lực lượng công an cơ sở tuyên truyền cho người dân.

Thực tế tại địa phương cho thấy các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, lợi dụng lòng tin của người dân.

Chị Tạ Thị Thủy, người dân tộc Tày ở thôn 8, chia sẻ về một lần bị lừa đảo khi mua hàng trực tuyến: Một đối tượng giả danh nhân viên giao hàng gọi điện, yêu cầu chị chuyển khoản trước 222.000 đồng để gửi hàng đến nhà. Sau khi chị Thủy chuyển tiền, đối tượng tiếp tục nhắn tin thông báo "gửi nhầm đơn", yêu cầu chị truy cập một đường link lạ để nạp thêm tiền.

Nhờ kiểm tra camera và không thấy hàng được giao, chị Thủy phát hiện dấu hiệu bất thường nên kịp thời dừng giao dịch, tránh mất thêm tài sản. Qua sự việc, chị rút kinh nghiệm chỉ thanh toán khi đã nhận hàng. Chị còn chủ động chia sẻ sự việc với gia đình, hàng xóm để cùng nâng cao cảnh giác.

Chị Triệu Thị Thảo, một hộ kinh doanh người dân tộc Tày tại thôn 8, cho biết thường xuyên nhận được các cuộc gọi từ số lạ mời mua tài liệu của công ty hoặc hẹn gặp cán bộ.

Nhờ tiếp nhận thông tin tuyên truyền từ chính quyền xã, lực lượng công an và ngành thuế, chị Thảo nhận diện đây là những chiêu trò lừa đảo nên kiên quyết không nghe theo, không thực hiện yêu cầu của các đối tượng.

Xây dựng "lá chắn kỹ năng số"

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh mạng trong thời kỳ chuyển đổi số, chính quyền xã Tân Trào đã chủ động đa dạng hóa các kênh tuyên truyền.

Theo ông Hoàng Văn Cảnh, địa phương ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin để truyền tải thông tin chính xác, kịp thời đến người dân.

"Hiện nay, hệ thống loa truyền thanh thông minh đã phủ sóng 100% các thôn. Chính quyền xã cũng trực tiếp quản lý các trang mạng xã hội, thành lập các nhóm Zalo cộng đồng và ứng dụng phần mềm TAMI của Viettel để chuyển tải thông tin về các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đồng thời tiếp nhận phản ánh của người dân.

Nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ tại cơ sở, xã đã tổ chức các lớp tập huấn sử dụng máy tính cho cán bộ thôn, đồng thời cử lực lượng hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử VNeID", vị Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trào nói.

Trong công tác bảo đảm an ninh mạng, chính quyền tập trung hướng dẫn người dân nhận biết thông tin chưa được kiểm chứng và các thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội, điện thoại. Khi phát hiện thông tin hoặc hoạt động nghi vấn, người dân được hướng dẫn không làm theo yêu cầu của các đối tượng, chủ động xác minh và kịp thời báo tin cho trưởng thôn, bí thư chi bộ hoặc tổ trưởng tổ an ninh tại địa bàn để được hỗ trợ, xử lý.

Đặc biệt, xã Tân Trào đã phát huy vai trò của 12 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cảnh báo về tội phạm mạng đến từng hộ gia đình bằng cách truyền đạt gần gũi, dễ hiểu.

Song song với đó, Công an xã Tân Trào cũng đẩy mạnh các buổi tuyên truyền lưu động tại nhà văn hóa thôn và trường học. Nội dung tuyên truyền kết hợp cảnh báo về tội phạm công nghệ cao với các vấn đề phòng, chống tệ nạn ma túy, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông và bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần giúp người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân và gia đình.

Tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Trang bị kỹ năng số và phòng ngừa tội phạm mạng không chỉ góp phần bảo đảm an ninh, trật tự mà còn tạo nền tảng cho công tác giảm nghèo tại địa phương. Toàn xã hiện còn 103 hộ nghèo và 83 hộ cận nghèo.

Thông qua các kênh thông tin chính thống và môi trường mạng an toàn, người dân có thêm điều kiện tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chăn nuôi, mở rộng dịch vụ homestay và phát triển du lịch cộng đồng.

Thực tế tại Tân Trào cho thấy việc nâng cao kỹ năng số và tinh thần cảnh giác cho đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ở địa phương. Sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng công an và người dân các dân tộc Tày, Dao, Nùng góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thông tin, giữ gìn bình yên tại thôn, bản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại vùng căn cứ cách mạng Tân Trào.