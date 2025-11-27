Theo hãng tin TASS, ông Ushakov ngày 26/11 đã bình luận về việc hãng thông tấn Bloomberg công bố bản ghi âm cuộc điện đàm giữa ông và đặc phái viên Mỹ Witkoff.

"Đã có người nghe lén, có người làm rò rỉ cuộc điện đàm nhưng không phải là chúng tôi. Dường như đây là nỗ lực nhằm cản trở các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ. Đây là điều không thể chấp nhận được", ông Ushakov gay gắt.

Ông Ushakov thừa nhận ông thường xuyên trao đổi với ông Witkoff, nhưng phần lớn các cuộc thảo luận này được thực hiện qua kênh mã hóa của chính phủ, vốn rất khó bị nghe lén hoặc rò rỉ.

Ông Yuri Ushakov, trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga Putin. Ảnh: TASS

"Tôi không nghĩ việc rò rỉ xuất phát từ những người tham gia cuộc gọi, tôi sẽ nói chuyện lại với ông Witkoff về vấn đề này", ông Ushakov cho hay.

Cũng liên quan đến vụ việc, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev khẳng định thông tin của Bloomberg về cuộc gọi ngày 29/10 giữa ông và ông Ushakov là "không chính xác". Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov lại cho rằng đây là một chiến thuật nhằm làm suy yếu quan hệ giữa Moscow và Washington.

Trước đó, Bloomberg đã công bố bản ghi âm 2 cuộc điện đàm liên quan đến ông Ushakov. Bản ghi âm điện đàm ngày 14/10 tiết lộ việc ông Witkoff gợi ý cho ông Ushakov rằng Ukraine có thể phải "từ bỏ Donetsk và trao đổi lãnh thổ". Bản ghi âm ngày 29/10 là cuộc nói chuyện giữa ông Ushanov và ông Dmitriev, liên quan đến việc chuyển dự thảo hòa bình của Nga cho ông Witkoff.