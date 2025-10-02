Chuỗi trận toàn thắng của Ninh Bình đã bị chặn lại. Mặc dù vậy, Hoàng Đức và các đồng đội vẫn giữ thành tích bất bại và ngôi đầu bảng V-League.
Trên sân nhà, Ninh Bình tiếp Thể Công Viettel trong cuộc chiến rất được chờ đợi. Cuộc đối đầu đỉnh cao của bóng đá Việt Nam.
Đây là trận đấu ảnh hưởng trực tiếp đến ngôi đầu bảng, cũng như tham vọng vô địch V-League 2025/26 của hai đối thủ.
Đội hình dự kiến:
Nam Định: Nguyên Mạnh; Văn Tới, Thanh Hào, Văn Vĩ, Phạm Ba, Hoàng Anh, Romulo, A Mít, Caio, Văn Đạt, Brenner.
CAHN: Nguyễn Filip; Đình Trọng, Lý Đức, Lê Văn Đô, Mauk, Pendant Quang Vinh, Thành Long, Alan, Nguyễn Văn Đức, Leo Artur, Đình Bắc.
VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Ninh Bình vs Thể Công Viettel:
