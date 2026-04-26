Theo Tân Hoa Xã, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 25/4 đã chỉ trích gay gắt việc Liên minh châu Âu (EU) đưa các công ty Trung Quốc vào gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga.

"Bắc Kinh kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương được áp đặt mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Chúng tôi cũng bác bỏ cái gọi là 'quyền tài phán xuyên biên giới' của EU đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc phản đối gói trừng phạt thứ 20 của EU đối với Nga. Ảnh: railfreight

Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, động thái của EU đi ngược lại tinh thần đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Bắc Kinh và châu Âu, làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau cũng như mối quan hệ song phương nói chung.

"Chúng tôi kêu gọi EU ngay lập tức loại bỏ các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt, đồng thời giải quyết các mối quan ngại tương ứng thông qua đối thoại và tham vấn", phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói.

Cách đây không lâu, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhắm vào Nga, tập trung vào các thực thể bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hoặc hệ thống vũ khí cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Moscow. Trong số này có nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc, UAE, Uzbekistan, Kazakhstan và Belarus.

Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Moscow sẽ đưa ra những biện pháp đáp trả cứng rắn với gói trừng phạt mới của EU.