Tờ The Hill dẫn bài đăng trên mạng xã hội Truth Social của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, trong cuộc điện đàm, ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận nhiều chủ đề quan trọng như cuộc xung đột Nga - Ukraine, chất Fentanyl, đậu nành và nhiều nông sản khác.

Tổng thống Trump (trái) gặp Chủ tịch Tập Cận Bình cuối tháng trước. Ảnh: Yonhap

“Chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận tốt đẹp và vô cùng quan trọng đối với những người nông dân của hai nước và điều này sẽ chỉ càng tốt đẹp hơn. Mối quan hệ giữa chúng tôi và Trung Quốc cực kỳ mạnh mẽ... Chủ tịch Tập đã mời tôi đến Bắc Kinh vào tháng 4 tới, tôi đã chấp nhận lời mời và tôi cũng đáp lại bằng cách mời ông ấy thăm Mỹ vào cuối năm. Chúng tôi đã nhất trí rằng, việc duy trì liên lạc thường xuyên là điều quan trọng và tôi rất mong muốn được làm điều đó”, ông Trump viết.

Trong một tuyên bố sau đó cùng ngày, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ với truyền thông rằng, cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc tập trung vào thỏa thuận thương mại đạt được giữa hai bên và gọi đây là “một cuộc trao đổi tích cực”.

Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc điện đàm, ông Tập nói với ông Trump rằng, cả Bắc Kinh và Washington cần duy trì đà phát triển trong mối quan hệ song phương và tiếp tục tiến về phía trước theo đúng hướng, dựa trên cơ sở bình đẳng, sự tôn trọng và cùng có lợi.