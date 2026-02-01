Giá vàng "rơi" hàng chục triệu đồng/lượng

Đợt sụt giảm mạnh của giá vàng những ngày cuối tháng 1 đã gây chấn động thị trường tài chính toàn cầu. Chỉ trong thời gian rất ngắn, giá vàng giảm hơn 10%, đánh dấu một trong những pha điều chỉnh dữ dội nhất trong lịch sử giao dịch kim loại quý. Theo nhận định của nhiều nhà phân tích, mức độ biến động lớn này là hệ quả tất yếu của một giai đoạn tăng giá quá nóng, kéo dài với tốc độ hiếm thấy.

Trước khi lao dốc, vàng vừa trải qua chuỗi tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ. Tại đỉnh gần 5.600 USD/ounce, giá vàng đã tăng gần 30% chỉ riêng trong tháng 1. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy kim loại quý rơi vào trạng thái quá mua nghiêm trọng, trong khi vị thế đầu cơ, mức sử dụng đòn bẩy và hoạt động trên thị trường quyền chọn đã tiến sát vùng đỉnh thường thấy trước các nhịp điều chỉnh mạnh.

Cơ quan thuế cảnh báo 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới

Cơ quan thuế vừa cảnh báo người nộp thuế về 10 hành vi bị coi là trốn thuế theo Luật Quản lý thuế số 108/2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Người nộp thuế cần rà soát lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ khai nộp thuế để tuân thủ đúng quy định pháp luật.

FLC, Bamboo Airways gặp gỡ và làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Theo thông tin từ Tập đoàn FLC đăng tải trên website của doanh nghiệp ngày 26/1, Tập đoàn FLC và Hãng hàng không Bamboo Airways vừa có buổi làm việc với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhằm trao đổi định hướng hợp tác và mở rộng kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ông Trịnh Văn Quyết xuất hiện tại cuộc gặp này với vai trò người sáng lập FLC.

Loạt trường ở TPHCM phải dừng ăn bán trú: Danh tính công ty cung cấp thực phẩm

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, Sở sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food

Thực phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food). Ảnh: chụp màn hình báo Dân Việt.

Hiện tại, có khoảng 8 trường học ở TPHCM đã tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm của Sago Food. Doanh nghiệp này từng đăng ký kinh doanh nhiên liệu trước khi chuyển hướng sang cung cấp suất ăn vào học đường.

Hà Nội: Từ 2/2, tiếp nhận thủ tục hành chính thuế tại 31 điểm hành chính công

Thuế TP Hà Nội cho biết, từ ngày 2/2 sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế, hồ sơ được tiếp nhận theo hình thức phi địa giới hành chính, người nộp thuế có thể lựa chọn tại 1 trong 31 điểm phục vụ hành chính công TP Hà Nội để nộp thủ tục hành chính.

Theo đó, thời gian tiếp nhận và trả kết quả từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ các ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định). Buổi sáng từ 8-11h và buổi chiều từ 13h30 đến 16h30 phút. Riêng sáng thứ Bảy, có thể được bố trí tăng cường theo tình hình thực tế.

Cận Tết Nguyên đán, ngân hàng tung ưu đãi hút tiền gửi

Không chỉ chạy đua tăng lãi suất huy động, nhiều ngân hàng còn tung các chương trình ưu đãi lớn nhằm cạnh tranh thu hút tiền gửi dịp trước và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

HDBank công bố từ nay đến 28/2 người gửi tiền tại quầy và trực tuyến có cơ hội trúng giải thưởng từ 2 triệu đồng đến xe máy Honda SH phiên bản cao cấp, sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng

Techcombank cũng công bố cộng thêm lãi suất 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm tại bất cứ kỳ hạn nào. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm tăng thêm từ 200 triệu đồng (kỳ hạn 6 tháng) cũng sẽ nhận được 2 lượt phòng chờ sân bay Techcombank Private Lounge...

VN-Index lùi sâu, rời xa 1.900 điểm: Tài sản của các tỷ phú Việt giảm nhanh

Thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm khá mạnh sau một đợt tăng cao trước đó. Chốt phiên giao dịch 26/1, chỉ số VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,45%) xuống 1.843,72 điểm. Chỉ số VN30 giảm 45,48 điểm (-2,2%) xuống 2.032,28 điểm.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) của gia đình nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 5.500 đồng xuống 159.900 đồng/cp. Vinhomes (VHM) giảm 3.600 đồng xuống 118.900 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) giảm 1.400 đồng xuống 31.000 đồng/cp.

Việc các cổ phiếu trụ cột giảm điểm mạnh đã khiến tài sản của các tỷ phú trên thị trường chứng khoán Việt Nam suy giảm nhanh theo. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh từ mức 30 tỷ USD ghi nhận vào cuối năm 2025 xuống còn 24,1 tỷ USD tính tới ngày 26/1, tương đương xếp thứ 96 trên thế giới. Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ mức 4,9 tỷ USD hồi cuối năm 2025 xuống 4,4 tỷ USD.

Thu giữ gần 900 đồng hồ nghi giả nhãn hiệu Patek Philippe, Rolex

Lô hàng quá cảnh từ Trung Quốc đi Lào chứa 874 đồng hồ giả mạo các nhãn hiệu siêu sang như Patek Philippe, Rolex, Hublot, Cartier vừa được lực lượng hải quan kịp thời phát hiện, thu giữ.

Toàn bộ số hàng hóa trên đều là hàng mới 100%. Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được các tài liệu liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện cơ quan hải quan đang tiếp tục xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.