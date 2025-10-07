Theo thống kê của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của 14 bộ, cơ quan ngang bộ; theo đó, dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 2.051/4.888 TTHC, đạt tỷ lệ 42%, cắt giảm 2.263/6.974 điều kiện kinh doanh, đạt tỷ lệ 32%; dự kiến sửa đổi, bổ sung 466 văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với các địa phương, hiện có 25/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến với thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt tỷ lệ trên 90%, trong đó có 4 địa phương là An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau và Ninh Bình đã đạt 100%. 34/34 địa phương đã công bố danh mục TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn.

Trong năm 2025, các bộ, tỉnh phải bảo đảm cắt giảm tối đa điều kiện kinh doanh, giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm, cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, báo cáo của các bộ, địa phương và tổng hợp dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia cho thấy, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp trực tuyến của các bộ nhìn chung còn thấp so với mục tiêu “100% thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến, thông suốt, liền mạch, hiệu quả trong năm 2025” đã được đề ra tại Nghị quyết 66 ngày 26/3/2025 của Chính phủ, trong đó 8 bộ đạt tỷ lệ dưới 50%.

Bên cạnh đó, có 3 tỉnh, thành phố gồm Lai Châu, Quảng Trị và TP.HCM hiện có tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến với thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp đạt dưới 70%; danh mục thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính của các tỉnh hầu hết mới đạt tỷ lệ khoảng từ 50% đến 95% thủ tục đang được cung cấp, thậm chí có địa phương mới đạt dưới 10%..

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phản ánh vẫn còn một số quy định thủ tục hành chính rườm rà, điều kiện kinh doanh không cần thiết, kéo dài thời gian gia nhập thị trường…

Do vậy, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt một số việc cụ thể. Mục đích là nhằm đảm bảo cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính, đồng thời thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.