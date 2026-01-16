Theo The Hill, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/1 đã lên tiếng giải thích sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc "làm chậm tiến trình đàm phán hòa bình".

"Chúng tôi đã trao đổi về các nỗ lực ngoại giao với Mỹ. Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ cản trở hòa bình. Khi người dân Ukraine bị mất điện trong 20 - 30 giờ vì hạ tầng năng lượng bị phá hủy, thì bên gây ra tình trạng này mới đáng bị lên án. Chính các tên lửa và UAV Shahed là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy Nga không hề muốn đàm phán", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NYT

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với truyền thông Anh, Tổng thống Trump đã chỉ trích Tổng thống Zelensky vì "làm chậm" quá trình thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình.

"Tôi tin rằng Tổng thống Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận, trong khi Ukraine lại tỏ ra dè chừng hơn", ông Trump nhận định. Khi được hỏi vì sao các cuộc đàm phán do Washington dẫn dắt vẫn chưa đạt được mục tiêu, Tổng thống Mỹ trả lời: "Vì ông Zelensky".

Về phía Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/1 tuyên bố rằng Moscow "đồng tình với quan điểm của Tổng thống Trump rằng ông Zelensky đang cản trở tiến trình hòa đàm".

"Ukraine đang cạn dần các lựa chọn để kết thúc xung đột, tình hình với chính quyền Kiev đang xấu đi từng ngày. Chúng tôi kêu gọi ông Zelensky nhanh chóng đưa ra một quyết định phù hợp", ông Peskov nói.

Cũng theo quan chức Điện Kremlin, Ukraine đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất kể từ năm 2022.