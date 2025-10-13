PGS Phan Thành An sinh ngày 24/3/1969 tại phường Hưng Chính, thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An. Hiện ông là Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM.

Ông là ứng viên giáo sư ngành Toán duy nhất năm 2025. Năm 1999, ông được cấp bằng Tiến sĩ ngành Toán, chuyên ngành Giải tích tại Trường Đại học Sư phạm Vinh (nay là Trường Đại học Vinh). Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ năm 1999, ông tiếp tục công tác tại Khoa Toán đến tháng 3/2000.

Từ tháng 3/2000, ông công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Giai đoạn 2013-2020, ông giữ chức Trưởng phòng Giải tích số và Tính toán khoa học. Từ tháng 12/2020 đến tháng 6/2025, ông là nghiên cứu viên cao cấp và giảng viên cao cấp (từ ngày 24/12/2022).

Từ tháng 12/2020, ông chuyển sang công tác tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, giữ vị trí giảng viên Bộ môn Toán Ứng dụng, Khoa Khoa học Ứng dụng. Từ tháng 12/2021 đến nay, ông là Viện trưởng Viện Toán học và các Khoa học Tính toán của trường.

PGS Phan Thành An.

Năm 2009, ông được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn phó giáo sư ngành Toán.

PGS Phan Thành An có nhiều năm giảng dạy quốc tế, từng làm việc tại Đại học Lisbon (Bồ Đào Nha) trong 5 năm (2009-2014) và giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học São Paulo (Brazil) trong 2 năm (2017-2019). Trong thời gian này, ông hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Công nghệ cao (IST), Đại học Lisbon (2010-2015).

Ông có chứng chỉ tiếng Anh trình độ C do Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội cấp, chứng chỉ phát âm do Apollo Education & Training cấp và chứng chỉ Writing Success - Advanced Level, đủ năng lực giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

PGS Phan Thành An đã hướng dẫn 6 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ; hoàn thành 6 đề tài nghiên cứu khoa học (2 cấp Bộ, 2 cấp cơ sở, 2 cấp khác); công bố 50 bài báo khoa học, trong đó có 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín (ISI, Scopus), nhiều bài thuộc nhóm Q1 - top 25% tạp chí hàng đầu thế giới.

Ông đã được cấp 2 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích và xuất bản 2 sách chuyên khảo, trong đó có 1 cuốn thuộc nhà xuất bản quốc tế uy tín.

Đặc biệt, ông là chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS) gồm: Solving geometric shortest path problems by an optimization method (2016); Optimization Approaches for Computing Geometric Shortest Constrained Paths on Terrains (2018).

Các công bố khoa học của ông đều thuộc nhóm tạp chí quốc tế có uy tín cao, thể hiện năng lực nghiên cứu, công bố quốc tế nổi bật trong lĩnh vực Toán học ứng dụng, tối ưu hóa và hình học tính toán.

Trong hơn 34 năm giảng dạy và nghiên cứu, PGS.TS Phan Thành An luôn cần mẫn, tận tụy với công việc, lặng lẽ cống hiến cho khoa học. Ông hiếm khi nói về bản thân, luôn để các công trình và kết quả nghiên cứu lên tiếng thay cho mình.

Ngay cả trong bản khai hồ sơ ứng viên giáo sư, ông cũng thể hiện sự khiêm nhường và trung thực. Toàn bộ phần viết của ông chỉ gói gọn trong một lời cam kết ngắn gọn: Mọi dữ liệu khoa học, đề tài và công trình công bố đều chính xác, trung thực, và nếu có sai sót sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.