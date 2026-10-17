Quân đội Nga đã sử dụng pháo tự hành 2S19 Msta-S để phá hủy một điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine tại tiền tuyến Kharkiv.

Theo kênh Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 đã công bố đoạn video ghi lại cảnh pháo binh nước này tập kích một điểm triển khai quân của các lực lượng Ukraine ở Kharkiv.

"Đơn vị trinh sát của Nhóm tác chiến phía Tây đã phát hiện ra điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine trong một cánh rừng ở mặt trận Kharkiv. Tọa độ sau đó được gửi cho Trung đoàn Pháo tự hành 275. Đơn vị này đã điều động pháo Msta-S để tấn công chính xác vào vị trí của đối thủ. Sau khi xác nhận mục tiêu đã bị phá hủy, kíp điều khiển pháo đã trở về vị trí an toàn", phía Nga cho biết.

Quân đội Nga sử dụng pháo tự hành 2S19 Msta-S để phá hủy điểm triển khai quân tạm thời của Ukraine ở Kharkiv. Video: Zvezda

2S19 Msta-S được phát triển từ những năm 1980, là một trong những loại pháo phổ biến nhất trong biên chế quân đội Nga. Loại pháo này sử dụng động cơ diesel V84-A, tốc độ tối đa đạt 60 km/h trên địa hình bằng phẳng. Điểm nổi bật của Msta-S là hệ thống nạp đạn bán tự động và thiết bị khử khói.

Vũ khí chính của Msta-S là khẩu pháo 2A64 152mm, có thể khai hỏa liên tục 8 phát/phút. Tầm bắn tối đa của loại pháo này là 24,7km nếu sử dụng đạn nổ phân mảnh HE-FRAG. Nếu sử dụng các loại đạn tăng tầm, phạm vi tấn công của Msta-S có thể được cải thiện.