Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (25/2) đã thông báo về việc tiêm kích F-16 do Thiếu tá Ibrahim Bolat điều khiển gặp sự cố và rơi xuống đường cao tốc Izmir - Istanbul ở tỉnh Balikesir.

"Máy bay F-16 mất liên lạc vào rạng sáng nay, không lâu sau khi cất cánh từ căn cứ quân sự ở Balikesir. Ngay khi nhận được thông báo, lực lượng cứu nạn đã được triển khai tới hiện trường. Phi công Bolat được xác nhận đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Video: RT

Giới chức địa phương hiện đã phong tỏa con đường cao tốc để phục vụ công tác cứu nạn và điều tra. Hiện nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tai nạn vẫn chưa được công bố.

Trong các đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, có thể thấy rõ khoảnh khắc chiếc F-16 lao xuống đường cao tốc và bốc cháy dữ dội. Một số đoạn video khác cho thấy các mảnh vỡ nằm rải rác xung quanh vị trí máy bay rơi.

F-16 là máy bay chiến đấu chủ lực của Thổ Nhĩ Kỳ. Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đang vận hành 238 tiêm kích loại này, bao gồm 35 chiếc F-16C/D Block 30, 174 chiếc F-16C/D Block 40/50 và 29 chiếc F-16 biến thể Block 50+. Giá của mỗi chiếc F-16 dao động trong khoảng 30 - 35 triệu USD tùy biến thể.