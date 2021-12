Công an đã xác định được nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong vụ tài xế xe tải vứt xác bên lề đường ở TP.HCM.

Nguồn tin từ Công an quận 12 (TP.HCM) cho hay, qua điều tra vụ việc tài xế xe tải vứt xác người bên lề đường, cơ quan công an đã làm rõ một số tình tiết liên quan.

Như đã thông tin, sáng 1/12, lực lượng thanh niên xung phong điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ Quốc lộ 1 - đường Lê Thị Riêng, phường Thới An (quận 12) thì thấy một xe tải dừng trên đường, theo hướng về TP Thủ Đức.

Công an thực nghiệm, kiểm tra hiện trường

Một số người chứng kiến tài xế xe tải bế xốc người đàn ông lớn tuổi đặt sát bên lề đường. Người tài xế còn dắt xe gắn máy vào lề đường, dựng gần người đàn ông đó. Sau đó, tài xế lên xe tải bỏ đi. Khi người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện người đàn ông lớn tuổi bị đưa xuống lề đường đã tử vong.

Qua điều tra, đến nay cơ quan công an xác định, nạn nhân tử vong là ông V.M.H. (SN 1967, ngụ ở quận 3). Qua công tác khám nghiệm tử thi, công an cũng có đánh giá về nguyên nhân tử vong của ông H. do bệnh lý, là đột quỵ.

Người đàn ông tử vong cạnh đường

Về tình tiết tài xế xe tải bế ông H. và dắt xe gắn máy của ông vào lề đường, công an vẫn đang làm rõ có hay không xe gắn máy của ông này va chạm với xe tải lưu thông trên đường?

Công an tiếp tục trích xuất camera an ninh tuyến đường xung quanh và nhà dân gần đó để xác định. Nhiều người dân nghi vấn, có thể ông H. bị nạn trên đường, tài xế xe tải thấy sự việc có thể gây cản trở giao thông nên có hành động như nói trên và khả năng là ông H. sau đó vì bệnh lý nên gục chết bên lề đường?.

Công an quận 12 vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc.

Phước An