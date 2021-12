Tài xế bế người đàn ông vứt vào lề đường rồi lên xe tải bỏ đi và sau đó người dân phát hiện người đàn ông này đã tử vong.

Công an quận 12, TP.HCM đang điều tra vụ việc một tài xế xe tải bế xác người vứt bên lề đường xảy ra ở địa phương này. Công an đang trích xuất hình ảnh camera an ninh tại tuyến đường xung quanh hiện trường để xác định BKS xe tải và nhân dạng của tài xế nói trên.

Hiện trường người đàn ông tử vong bên lề đường

Trước đó, sáng 1/12, lực lượng thanh niên xung phong đứng điều tiết giao thông tại khu vực giao lộ Quốc lộ 1 - đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12 thì thấy một xe tải dừng trên đường, theo hướng về TP Thủ Đức và tài xế lúc này đang đi bộ trên đường có hành động kỳ lạ.

Cụ thể, tài xế đã bế một người đàn ông lớn tuổi rồi đặt sát bên lề đường. Tài xế xe tải còn dắt chiếc xe gắn máy ở hiện trường vào dựng sát chỗ người đàn ông đang nằm, rồi nhanh chóng leo lên xe tải bỏ đi.

Cơ quan công an đang thực nghiệm, kiểm tra hiện trường

Người dân xung quanh qua lại thấy lạ nên ghé vào kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện người đàn ông đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã phong toả hiện trường để điều tra. Công an ghi nhận giữa đường có một dấu vết cày trên mặt đường, nghi vấn là do xe gắn máy của nạn nhân tạo ra.

Công an kiểm tra thi thể thì không tìm thấy giấy tờ gì nên hiện đang truy tìm tung tích của người này.

Phước An