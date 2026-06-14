AEON thừa nhận khách đã thanh toán đủ, nhầm lẫn là do 'đào tạo và giám sát'

Ngày 8/6, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip của một phụ nữ tố cáo việc bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Trước những thông tin liên quan đến sự việc này, AEON Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức, gửi lời xin lỗi tới khách hàng và cộng đồng.

Trong thông cáo phát đi tối ngày 9/6, AEON thừa nhận khách hàng thanh toán đầy đủ tất cả các sản phẩm đã mua tại trung tâm thương mại AEON Mall Long Biên.

Mua lại 99,99% cổ phần nhưng không thông báo, BAF Việt Nam bị xử phạt

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh mã số 25-KX-TKT-01 liên quan đến hành vi vi phạm quy định về tập trung kinh tế theo khoản 1 Điều 44 Luật Cạnh tranh.

Do không thực hiện nghĩa vụ thông báo khi thực hiện thương vụ mua lại doanh nghiệp, Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam và Công ty CP Phát triển Nông nghiệp sạch Thanh Xuân bị xử phạt với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Sai sót thuế từ 15 năm trước, VEAM bị áp dụng khắc phục hậu quả

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM - mã: VEA) vừa công bố quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả của Thuế TP Hà Nội.

Do kê khai sai, dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2010, VEAM bị cơ quan thuế yêu cầu khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 18,4 tỷ đồng.

Cục Thuế cảnh báo hậu quả pháp lý của việc duy trì hai hệ thống sổ sách

Cục Thuế kêu gọi ngăn chặn tình trạng doanh nghiệp lập hai hệ thống sổ kế toán. Ảnh: Cục Thuế

Cục Thuế vừa có thư ngỏ gửi các hiệp hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; các đại lý thuế, tổ chức cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn thuế về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao tuân thủ pháp luật thuế, kế toán và phòng ngừa hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán, tài chính trở lên nhằm che giấu doanh thu.

Cục Thuế kêu gọi siết minh bạch sổ sách, ngăn doanh nghiệp lập từ hai hệ thống kế toán trở lên để che giấu doanh thu và sai lệch nghĩa vụ thuế.

9 trường hợp doanh nghiệp có thể bị cơ quan thuế kiểm tra từ ngày 1/7

Theo Thuế tỉnh Khánh Hòa, Luật Quản lý thuế năm 2025 (Luật số 108/2025/QH15) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 với nhiều thay đổi trong công tác quản lý thuế, tăng cường kỷ cương tài chính và minh bạch hóa nghĩa vụ thuế.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/7, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong 9 trường hợp. Trong đó có các trường hợp liên quan đến hoàn thuế, dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, có rủi ro cao...

Cá nhân cho thuê nhà doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm cần lưu ý quy định mới này

Theo quy định tại Nghị định số 141/2026 của Chính phủ, cá nhân có hoạt động cho thuê bất động sản với tổng doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở xuống không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động này.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2026, dù không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế, cá nhân cho thuê bất động sản vẫn phải thực hiện các thủ tục gồm thông báo doanh thu từ hoạt động cho thuê trong năm và thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử dùng cho hoạt động kinh doanh.

Lãnh đạo Cục Điện lực nêu điều kiện để bán 100% điện mặt trời mái nhà dư lên lưới

Tại hội thảo “Chuyển dịch năng lượng - Động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số” do báo Lao Động tổ chức chiều 9/6, ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Cục trưởng Cục Điện lực - cho biết, Bộ Công Thương đã xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng phụ tải trong năm 2026.

Trong đó, kịch bản cơ sở với phương án dự báo phụ tải điện tăng 5,5% so với năm 2025; kịch bản điều hành có mức tăng trưởng dự báo lên đến 11,7% và kịch bản dự phòng dự báo phụ tải điện tăng tới 14,1%.

Liên quan đến điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, theo Phó Cục trưởng Cục Điện lực, thời gian tới, nếu lưới điện khu vực có khả năng tiếp nhận và không xảy ra quá tải, doanh nghiệp có thể được phép bán 100% lượng điện dư lên lưới.

Đề xuất hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp thực hiện dự án xanh

Ngân hàng Nhà nước đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh thực hiện dự án xanh, kinh tế tuần hoàn hoặc áp dụng tiêu chuẩn ESG.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, để hiện thực hóa các mục tiêu thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính quốc tế, việc phát triển tín dụng xanh được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm.