Trưa ngày 25/9, một lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, đơn vị vẫn đang làm rõ vụ việc 3 cháu nhỏ mất tích được tìm thấy ở trong ngôi nhà hàng xóm.

Bố các cháu, anh Trần Anh Tuấn (SN 1985) cho biết, sau khi về nhà các con kể rằng, sáng 22/9, các cháu đến nhà bạn cùng xóm để chơi. Sau đó, gia đình này đóng cửa về nhà ngoại mà không biết các cháu đang chơi ở tầng hầm của ngôi nhà.

Các cháu trở về nhà trong tình trạng khỏe mạnh. Ảnh: CTV

Vì ở trong nhà đã khóa cửa, các cháu không thể mở, cũng không tìm được đường ra để về. “Các cháu bị mắc kẹt nên đã lấy đồ ăn của chủ nhà rồi tự nấu cơm ăn, rửa bát và chơi đồ chơi trong nhà”, anh Tuấn cho hay.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Kim Sơn thông tin, khi tìm thấy các cháu thì 3 anh em tự nấu ăn. Còn việc các cháu nói sang nhà bạn chơi, sau đó gia đình bạn khóa cửa đi xuống nhà ngoại thì lực lượng công an đang xác minh lại thông tin này.

Trước đó, anh Trần Anh Tuấn (trú xóm 12, xã Kim Tân) trình báo chính quyền địa phương về việc 3 người con của mình là Trần Anh T. (SN 2013), Trần Thủy T. (SN 2017) và Trần Anh T. (SN 2019) đi từ 9h sáng ngày 22/9 đến tối không thấy về.

Các lực lượng chức năng và gia đình đã tìm kiếm 3 cháu ở nhiều nơi trong mấy ngày qua. Ảnh: CTV

Người nhà tìm kiếm khắp nơi không thấy. Ngay sau đó, chính quyền, nhân dân và Công an huyện Kim Sơn cũng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện và chỉ đạo 100% công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành đồng bộ các biện pháp tìm kiếm, tổ chức rà soát hệ thống camera an ninh để xác định hướng các cháu di chuyển.

Ngoài ra, công an cũng thông báo đặc điểm nhận dạng, hình ảnh các cháu cho công an các địa phương lân cận và Công an các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa… nhờ phối hợp, giúp đỡ.

Đến 9h45 ngày 25/9, Công an huyện Kim Sơn và các lực lượng chức năng đã tìm thấy các cháu tại một ngôi nhà khóa cửa, không có người ở trên địa bàn xã Kim Tân. Đáng nói, ngôi nhà này chỉ cách nhà các cháu ở khoảng 40m.