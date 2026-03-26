Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, việc Bộ Quốc phòng Anh triển khai hệ thống phòng không Stormer HVM trang bị tên lửa Starstreak đến các căn cứ tại Cyprus đã thu hút sự chú ý lớn từ giới chuyên gia quân sự. Stormer HVM cho khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả của một nền tảng phòng không di động được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các mối đe dọa từ không trung ở tầm thấp, từ máy bay chiến đấu tốc độ cao đến trực thăng tấn công và drone hiện đại.

Stormer HVM là phiên bản chuyên dụng của dòng xe bọc thép tracked Alvis Stormer, được phát triển từ "gia đình" Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – CVR(T) nổi tiếng của Anh. Xe có trọng lượng chiến đấu khoảng 13,5 tấn, chiều dài 5,6 mét, rộng 2,8 mét và cao 3,4 mét.

Với động cơ diesel Perkins 6 xi-lanh công suất 250 mã lực, Stormer HVM đạt tốc độ tối đa trên đường 80 km/h và tầm hoạt động lên đến 600km.

Thiết kế tracked giúp xe vượt địa hình tốt, với khả năng leo dốc 60%, vượt hào 2 mét và tường cao 0,6 mét, đồng thời được bảo vệ bởi lớp giáp nhôm chống đạn nhỏ và mảnh đạn pháo.

Kíp vận hành gồm 3 người: chỉ huy, lái xe và xạ thủ. Trái tim của hệ thống nằm ở tháp pháo không người lái trên nóc xe, lắp 8 tên lửa Starstreak sẵn sàng phóng và mang thêm khoảng 12 quả dự trữ bên trong thân xe.

Starstreak là tên lửa phòng không tầm ngắn do Thales phát triển, nổi bật với tốc độ cực cao, hơn Mach 3 (có thông tin lên đến Mach 4 ngay sau khi rời bệ phóng).

Mỗi quả tên lửa Starstreak dài khoảng 1,4 mét, đường kính 13cm, trọng lượng 14-16,8kg trong ống phóng kín. Tầm bắn hiệu quả từ 1,5km đến 7km (phiên bản Starstreak II có thể vượt 7km), với trần bay tối đa khoảng 1.000 mét.

Thời gian từ phát hiện mục tiêu đến phóng chỉ khoảng 5-10 giây, cho phép phản ứng cực nhanh trước các mối đe dọa “pop-up” như trực thăng tấn công.

Hệ thống phòng không Stormer HVM của Quân đội Anh, trang bị tên lửa Starstreak tốc độ cao, được thiết kế để đánh chặn drone, trực thăng và các mối đe dọa trên không bay thấp.

Công nghệ dẫn đường của Starstreak sử dụng hệ thống SACLOS (Semi-Automatic Command to Line Of Sight) kết hợp laser beam riding.

Xạ thủ duy trì kính ngắm ổn định quang học trên mục tiêu, trong khi hai chùm laser từ đơn vị ngắm tạo ma trận hai chiều để tên lửa tự điều chỉnh.

Đặc điểm độc đáo nhất là cơ chế phân tách: sau khi động cơ giai đoạn hai kết thúc, tên lửa giải phóng ba “mũi tên” (dart) con làm từ hợp kim vonfram nặng khoảng 0,9kg mỗi quả, mỗi dart mang đầu đạn nổ phân mảnh và ngòi nổ va chạm.

Ba dart bay song song, tăng xác suất trúng và gây sát thương đa điểm trên mục tiêu mà không phụ thuộc vào đầu dò hồng ngoại truyền thống. Nhờ đó, hệ thống rất khó bị gây nhiễu bởi mồi bẫy hay các biện pháp đối phó điện tử phổ biến.

Stormer HVM được tích hợp thêm thiết bị cảnh báo phòng không ADAD (Air Defence Alerting Device) với scanner hồng ngoại, giúp tự động phát hiện, ưu tiên và xoay kính ngắm về mục tiêu.

Phạm vi phát hiện có thể đạt 18km với máy bay và 8km với trực thăng. Toàn bộ hệ thống nhấn mạnh tính di động cao, khả năng triển khai nhanh và bảo vệ lực lượng mặt đất trước không kích tầm thấp, một vai trò ngày càng quan trọng trong tác chiến hiện đại với sự gia tăng của drone và tên lửa hành trình bay thấp.

Với việc được đưa vào hoạt động từ những năm 1990 và vẫn là nền tảng phòng không mặt đất chính của Lục quân Anh, Stormer HVM tiếp tục chứng minh giá trị qua các lần triển khai thực tế gần đây.

Sự kết hợp giữa khung gầm bọc thép linh hoạt, tốc độ tên lửa vượt trội và cơ chế dẫn đường laser chính xác đã biến hệ thống này thành một giải pháp hiệu quả, đáng tin cậy trong môi trường chiến trường phức tạp.