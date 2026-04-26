Người mẹ ở Khánh Hoà bán nhà cho con gái nhưng ký hợp đồng 'tặng - cho', con xù tiền mẹ mất trắng

Theo Bản án số 42/2026/DS-PT ngày 23/3/2026 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng, cụ bà U. và chồng (đã mất năm 2020) sở hữu một căn nhà và một thửa đất tại tỉnh Khánh Hòa. Hai người có 6 người con, trong đó bà P. sinh sống tại Hoa Kỳ.

Năm 2016 và 2019, bà P. về Việt Nam, thỏa thuận “mua” hai bất động sản của cha mẹ và hứa sẽ thanh toán sau khi trở lại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các giao dịch này lại được lập thành hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, có công chứng.

Đáng chú ý là, theo nội dung được trình bày, bà P. chưa trả bất cứ khoản tiền nào như đã hứa mà đất đã đứng tên bà P. Cho nên, cụ U khởi kiện con gái ra tòa.

Cụ U. cho rằng khi ký kết, hai cụ không được đọc lại nội dung hợp đồng, không giữ bản hợp đồng và không biết đó là hợp đồng tặng cho. Sau khi chồng qua đời, gia đình mới phát hiện toàn bộ tài sản đã được sang tên cho bà P. Cho rằng bị lừa dối, cụ U. khởi kiện yêu cầu tuyên vô hiệu hai hợp đồng, hủy các giấy tờ sang tên và buộc trả lại nhà, đất.

TTCP điểm mặt loạt dự án vi phạm ở Hà Nội, chuyển hồ sơ KĐT Usilk City sang Bộ Công an

Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai và quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội vừa được TTCP ban hành.

Trong đó, Usilk City là một trong 23 dự án giai đoạn 2011-2022 được thanh tra trực tiếp. Dự án này tọa lạc trên trục đường Tố Hữu (quận Hà Đông cũ, Hà Nội).

Theo kết luận thanh tra, dự án được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) giao CTCP Sông Đà Thăng Long làm chủ đầu tư khi chưa đảm bảo điều kiện về năng lực tài chính theo quy định.

Một góc dự án khu đô thị mới Văn Khê mở rộng - Usilk City của CTCP Sông Đà Thăng Long. Ảnh: Hồng Khanh (chụp tháng 8/2025)

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã ký nhiều hợp đồng chuyển nhượng, bán nhà, vay vốn, phát hành trái phiếu... thu về tổng số tiền 8.456 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì sử dụng cho dự án, doanh nghiệp đã dùng 5.302 tỷ đồng cho các dự án khác, mục đích khác.

Điều này khiến dự án thiếu vốn đầu tư, thi công chậm tiến độ, chưa bàn giao được hơn 750 căn hộ cho khách hàng, làm phát sinh khiếu kiện, gây lãng phí; cần chuyển cơ quan điều tra để xem xét, xử lý tiếp.

Trên cơ sở đó, TTCP đã chuyển hồ sơ vụ việc có liên quan dự án này để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chuyển đất vườn, ao sang đất ở: Thuế Hà Nội yêu cầu nộp hồ sơ trước 1/1/2027

Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn thành phố về tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo đó, Cơ quan thuế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân khi chuyển đổi từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở tại Hà Nội sẽ phải nộp tiền theo mức 30%-100% chênh lệch giá đất theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 50/2026 của Chính phủ.

Hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản đề nghị chậm nhất trước ngày 1/1/2027 đến bộ phận một cửa liên thông; bộ phận này cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Cơ quan thuế không xử lý đối với trường hợp nộp văn bản sau ngày 1/1/2027.

Thuế TP Hà Nội lưu ý, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, người sử dụng đất liên hệ phòng quản lý các khoản thu từ đất/Thuế cơ sở (tổ quản lý các khoản thu khác) để được hướng dẫn.

Giá căn hộ Hà Nội lên 128 triệu đồng/m2, thị trường thứ cấp bắt đầu điều chỉnh

Theo báo cáo về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2026 vừa được Bộ Xây dựng công bố, trong 3 tháng đầu năm, giá căn hộ chung cư mới mở bán tiếp tục duy trì đà tăng ổn định ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu đến từ chi phí nguyên vật liệu, chi phí tài chính tăng, khiến mặt bằng giá tiếp tục bị đẩy lên.

Tại Hà Nội, giá bán trung bình căn hộ mới đạt khoảng 128 triệu đồng/m2 “vượt mặt” mức giá trung bình ở TPHCM là 112 triệu đồng/m2.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Ở phân khúc cao cấp, mặt bằng giá còn gây chú ý khi nhiều dự án tại hai đô thị lớn ghi nhận mức rao bán lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi m2.

Đáng chú ý, trái ngược với đà tăng của thị trường sơ cấp, thị trường chung cư thứ cấp lại có dấu hiệu chững lại. Giá bán nhìn chung vẫn duy trì ở mức cao nhưng đã xuất hiện xu hướng điều chỉnh giảm tại một số khu vực.

Thanh tra Chính phủ: Hà Nội lãng phí quỹ đất làm nhà ở xã hội, dù tiền thu được rất lớn

Trong thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội vừa ban hành, TTCP đánh giá Hà Nội là địa phương tập trung đông người lao động thu nhập thấp nên nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn. Tuy nhiên, việc quy hoạch, quản lý và sử dụng quỹ đất 20% phục vụ mục tiêu này còn nhiều hạn chế.

Theo kết luận, TTCP đã chỉ ra nhiều thiếu sót, vi phạm pháp luật về nhà ở đối với lĩnh vực này. Cụ thể, giai đoạn 2011-2022, có 8 dự án khu đô thị, nhà ở có quy mô từ 10ha trở lên nhưng khi phê duyệt quy hoạch, UBND TP Hà Nội không dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội.

4 dự án được Thủ tướng chấp thuận cho phép nộp bằng tiền tương đương quỹ đất 20% và phải bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội ở địa điểm khác, nhưng đến thời điểm thanh tra, UBND thành phố chưa thực hiện.

3 dự án có quy mô từ 10ha trở lên bố trí không đủ quỹ đất để xây nhà ở xã hội theo quy định.