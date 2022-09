Bắt giam hotgirl dùng mạng xã hội lừa người đàn ông gần 2 tỷ đồng

Ngày 7/9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Hồng Ngọc (30 tuổi, trú tỉnh Trà Vinh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, do cần tiền để trả nợ cờ bạc và tiêu xài, Bùi Thị Hồng Ngọc nảy sinh ý định vào các trang mạng xã hội lập tài khoản ảo, sử dụng tên và ảnh của người khác để làm quen với những người đàn ông hám tình, tạo dựng mối quan hệ yêu đương qua mạng rồi lợi dụng sự tin tưởng của họ để chiếm đoạt tiền thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.

Bị can Bùi Thị Hồng Ngọc trước khi bị bắt. Ảnh VKS

Vào khoảng tháng 4/2021, Ngọc sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo mang tên “Candy” làm quen với anh D.H.C. (42 tuổi, trú thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi nhắn tin với anh C., Ngọc đưa ra thông tin cá nhân giả là “Lê Thị Tường Vy” ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, hiện đang làm nhân viên môi giới bất động sản ở TP.HCM.

Quá trình nhắn tin qua lại, Ngọc sử dụng hình ảnh của người khác rồi nói chuyện yêu đương và thể hiện sự thân mật với anh C.. Sau khi thấy anh C. đã “mắc câu”, Ngọc bắt đầu ra những thông tin giả, tình huống nguy cấp không có thật như: “mẹ ruột bị bệnh cần tiền chi trả viện phí, chi trả tiền đám tang, chi trả tiền viện phí của em gái họ, chi lo tang lễ cho em gái họ...."

Do tin tưởng, anh C. nhiều lần thực hiện chuyển tiền vào số tài khoản của Ngọc. Sau đó, khi thấy Ngọc trốn tránh không gặp mặt, anh C. đã tìm đến các địa chỉ do Ngọc cung cấp trong quá trình nhắn tin qua lại thì phát hiện mình bị lừa nên trình báo công an.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 4/2021 cho đến tháng 4/2022, tổng số tiền mà anh C. đã chuyển khoản cho Ngọc gần 2 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, cô ta còn khai nhận với phương thức thủ đoạn như trên đã lừa hai người đàn ông khác số tiền hơn 134 triệu đồng.