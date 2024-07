Chiều 1/7, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin cho biết: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Hùng (42 tuổi, trú xã Phượng Lâu, TP Việt Trì) về hành vi Cố ý gây thương tích, quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định tố tụng đối với Lê Xuân Hùng. Ảnh: Công an Phú Thọ

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, việc bắt tạm giam đối với bị can nêu trên được thực hiện theo chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh đối với Trưởng Công an thành phố Việt Trì về việc khẩn trương tổ chức xác minh, điều tra xử lý vụ việc cháu C.S.N.M. (11 tuổi), nghi bị mẹ ruột và người tình gây thương tích.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Việt Trì đã khẩn trương triệu tập các đối tượng có liên quan, nhanh chóng điều tra, xử lý theo quy định.

Bước đầu, cơ quan Công an đã có đủ căn cứ xác định hành vi cố ý gây thương tích của Lê Xuân Hùng.

Sợi dây điện bị can Hùng dùng để đánh đập cháu bé 11 tuổi. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, khoảng 22h ngày 25/6, tại nhà của chị Cao Thị Nhẫn (42 tuổi, mẹ đẻ cháu M.) tại khu 7, xã Phượng Lâu xảy ra vụ cháu bé 11 tuổi bị đánh đập.

Cơ quan chức năng xác định: Do mâu thuẫn trong sinh hoạt gia đình, Lê Xuân Hùng (là bạn trai mẹ đẻ cháu M.) đã dùng 1 đoạn dây điện màu vàng đánh nhiều lần vào người cháu M., khiến cháu bị nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

Vụ việc được người dân phát hiện và trình báo. Kết quả trưng cầu giám định của Trung tâm pháp y, Sở y tế tỉnh Phú Thọ kết luận tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu M. là 5%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Việt Trì tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ đối với hành vi bạo lực với trẻ em (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định.