Biệt thự gỗ giữa đồi thông đẹp như cổ tích của ca sĩ Trọng Tấn

Biệt thự gỗ giữa đồi thông ở Sóc Sơn của ca sĩ Trọng Tấn đẹp như cổ tích khiến khách tới chơi đều phải trầm trồ.

<figcaption>Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông tại Sóc Sơn của \"hoàng tử nhạc đỏ\" Trọng Tấn đã không khỏi trầm trồ vì \"đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh\".</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407623500-2353525494819426-3389125388951581859-n-1850.jpeg?width=768&s=cos6fL-TdjMLzzBKyX5ANg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407623500-2353525494819426-3389125388951581859-n-1850.jpeg?width=1024&s=GtkPB32c1ADDZWy3H5zDWw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407623500-2353525494819426-3389125388951581859-n-1850.jpeg?width=0&s=HSJSFgshRwHOQMnr1t_e6g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407623500-2353525494819426-3389125388951581859-n-1850.jpeg?width=768&s=cos6fL-TdjMLzzBKyX5ANg\" alt=\"407623500 2353525494819426 3389125388951581859 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407623500-2353525494819426-3389125388951581859-n-1850.jpeg?width=260&s=wasmfUvP9RVN4Ws-ttA9Cw\"></picture>

<figcaption>Căn nhà được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính.

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan2-1336.jpeg?width=300&s=C7ANXDIE4uwECd88PyBI_A\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan2-1336.jpeg?width=0&s=E_6VUYI2DdKBI16B0_1m_g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan2-1336.jpeg?width=500&s=naw2wXTX_FtOYn5PILsTiQ\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan2-1336.jpeg?width=260&s=nxvc9BP99Ba0Ac2TpuQkRw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan1-1337.jpeg?width=300&s=-sniclOeuzIePPkGRJl9TA\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan1-1337.jpeg?width=0&s=0SwNz8AiDdI2gwl5CGykfQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan1-1337.jpeg?width=500&s=akeH67oyuogPa-xML1hlng\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan1-1337.jpeg?width=260&s=5077lVk-Ga_f0or-sPDAfg\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402909725-328280929952021-2317566007254263461-n-1851.jpg?width=768&s=4-B3tVOEjz4dAvcWWoQDZg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402909725-328280929952021-2317566007254263461-n-1851.jpg?width=1024&s=XQ7bWXSLBgy75f5-bGX6_g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402909725-328280929952021-2317566007254263461-n-1851.jpg?width=0&s=adKiIXP1LZ-tR4C-XCAl8g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402909725-328280929952021-2317566007254263461-n-1851.jpg?width=768&s=4-B3tVOEjz4dAvcWWoQDZg\" alt=\"402909725 328280929952021 2317566007254263461 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402909725-328280929952021-2317566007254263461-n-1851.jpg?width=260&s=AVRfdee2AKdFVASpO1UsTw\"></picture>

<figcaption>Buổi tối, khu nhà trở nên lung linh với ánh sáng vàng chủ đạo. </figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407633312-2353525474819428-6093200593379258820-n-1852.jpeg?width=768&s=ANNgzmriZxr-54_pimtofw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407633312-2353525474819428-6093200593379258820-n-1852.jpeg?width=1024&s=msi2HuKKNRj9pulo7ESi_w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407633312-2353525474819428-6093200593379258820-n-1852.jpeg?width=0&s=9AFYApQqm-XgSHQ9va78Ww\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407633312-2353525474819428-6093200593379258820-n-1852.jpeg?width=768&s=ANNgzmriZxr-54_pimtofw\" alt=\"407633312 2353525474819428 6093200593379258820 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407633312-2353525474819428-6093200593379258820-n-1852.jpeg?width=260&s=GIH3MjKX-0mu4yIaTY6XJQ\"></picture>

<figcaption>Ca sĩ Trọng Tấn thiết kế bể bơi nhỏ xinh, uốn lượn.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407294529-2353525371486105-6851097075762114507-n-1853.jpeg?width=768&s=mFxWS6Prqt7G5NIphgDS1w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407294529-2353525371486105-6851097075762114507-n-1853.jpeg?width=1024&s=Yvr9ToCefepnGWb88PwloA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407294529-2353525371486105-6851097075762114507-n-1853.jpeg?width=0&s=2YUapBopywaAYnkvOahwAQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407294529-2353525371486105-6851097075762114507-n-1853.jpeg?width=768&s=mFxWS6Prqt7G5NIphgDS1w\" alt=\"407294529 2353525371486105 6851097075762114507 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407294529-2353525371486105-6851097075762114507-n-1853.jpeg?width=260&s=ILuhF4Yi2hNbTGSIHZwMrw\"></picture>

<figcaption>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan3-1338.jpeg?width=300&s=htnVVEflQUafTAYP7NmiAg\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan3-1338.jpeg?width=0&s=J7mQUyxycndB1rZTnZnrFg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan3-1338.jpeg?width=500&s=7YLq8ORHg2AQDD4iJ5taog\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan3-1338.jpeg?width=260&s=u3j-BLw5Vnp6tlqXiXPIYw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan5-1339.jpeg?width=300&s=vCb98YRJTHuDoT4P5GiUjw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan5-1339.jpeg?width=0&s=A1LoQ9-BGiKDU6AweL7LHA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan5-1339.jpeg?width=500&s=qi4oZQICsXep0uz0FHfESA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/trongtan5-1339.jpeg?width=260&s=X-k0hLpuBj3aiOoj9gKw1w\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

Lối đi được lát đá màu ghi tạo nét cổ kính.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407367433-2353525334819442-3655265718609241964-n-1854.jpeg?width=768&s=eNsTkuNUnGKoky06i_bnqw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407367433-2353525334819442-3655265718609241964-n-1854.jpeg?width=1024&s=-1wj3CcGmQlfZ-gIPz35dA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407367433-2353525334819442-3655265718609241964-n-1854.jpeg?width=0&s=_Wixj0oEWGaNVKS4wDHt2g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407367433-2353525334819442-3655265718609241964-n-1854.jpeg?width=768&s=eNsTkuNUnGKoky06i_bnqw\" alt=\"407367433 2353525334819442 3655265718609241964 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/407367433-2353525334819442-3655265718609241964-n-1854.jpeg?width=260&s=gPYyFurGxVIaNLaPeRStIQ\"></picture>

<figcaption>Phòng khách, nam ca sĩ trang hoàng để đón lễ Giáng sinh sắp tới.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/401439425-2887727604700418-6088796206072088927-n-1855.jpeg?width=768&s=Wkpe8qfff7zxhmXj-LxoLA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/401439425-2887727604700418-6088796206072088927-n-1855.jpeg?width=1024&s=zi6U9MWINXhAB03KkB226g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/401439425-2887727604700418-6088796206072088927-n-1855.jpeg?width=0&s=X1Qz55-F1hQKyaU4icJtbQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/401439425-2887727604700418-6088796206072088927-n-1855.jpeg?width=768&s=Wkpe8qfff7zxhmXj-LxoLA\" alt=\"401439425 2887727604700418 6088796206072088927 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/401439425-2887727604700418-6088796206072088927-n-1855.jpeg?width=260&s=viX288Gz10nsaj9jOZsEfA\"></picture>

<figcaption>Phòng ngủ được thiết kế đơn giản.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402626385-2887727704700408-7697059696116541513-n-1856.jpeg?width=768&s=BHFqQvdfsOfBNxR_8jfdLw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402626385-2887727704700408-7697059696116541513-n-1856.jpeg?width=1024&s=EQ3W5Gc650-mBwHmmcO0HA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402626385-2887727704700408-7697059696116541513-n-1856.jpeg?width=0&s=eQyaNdX8yUT7v5omF38tlQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402626385-2887727704700408-7697059696116541513-n-1856.jpeg?width=768&s=BHFqQvdfsOfBNxR_8jfdLw\" alt=\"402626385 2887727704700408 7697059696116541513 n.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/402626385-2887727704700408-7697059696116541513-n-1856.jpeg?width=260&s=u90RvP3mTwt6VUGXELIvKw\"></picture>

<figcaption>Các phòng ngủ đều có cửa sổ lớn nhìn ra đồi thông.</figcaption>

</figure>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/404905473-332135119566602-6939112614397033813-n-1857.jpg?width=768&s=GpLcE1DvGg8xrPgVL_evBQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/404905473-332135119566602-6939112614397033813-n-1857.jpg?width=1024&s=twbDfym98Z0hsy_kBeHpRg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/404905473-332135119566602-6939112614397033813-n-1857.jpg?width=0&s=OPP-fZv-6evi4apj54C8-g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/404905473-332135119566602-6939112614397033813-n-1857.jpg?width=768&s=GpLcE1DvGg8xrPgVL_evBQ\" alt=\"404905473 332135119566602 6939112614397033813 n.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/404905473-332135119566602-6939112614397033813-n-1857.jpg?width=260&s=ai_5dfAEU4UOHXsjOX-GBA\"></picture>

<figcaption>Nam ca sĩ và gia đình dành những ngày cuối tuần nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho tuần làm việc mới. Đây là căn biệt thự thứ 3 của ca sĩ Trọng Tấn. Hai căn trước một ở Hà Nội, và một ở Thanh Hoá cũng đều rất đẹp. </figcaption>

</figure>

