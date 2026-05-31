Bên trong khu tái định cư 3.790 căn hộ ở Thủ Thiêm bị bỏ hoang suốt một thập kỷ

Hoàn thành từ năm 2015 nhưng chưa được đưa vào sử dụng, khu tái định cư Bình Khánh với 3.790 căn hộ đang xuống cấp sau nhiều năm bỏ trống. TPHCM hiện gấp rút hoàn tất công tác định giá để đưa toàn bộ dự án ra đấu giá trong thời gian tới.

Sau hơn một thập kỷ bị bỏ trống, nhiều hạng mục tại dự án đã rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Dù không được đưa vào sử dụng, mỗi năm thành phố vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng cho công tác quản lý, duy tu và bảo trì, gây lãng phí lớn nguồn lực.

Trong chưa đầy một năm, UBND TPHCM đã hai lần ban hành kế hoạch đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo phương án được đưa ra hồi tháng 3, TPHCM sẽ đấu giá các căn hộ tái định cư bằng cách chia thành hai cụm nhà riêng biệt: cụm R1, R2, R3 với tổng cộng 2.220 căn hộ; cụm R4, R5 gồm 1.570 căn hộ.

‘Cắt góc’ cao ốc sát sông Tô Lịch để làm đường Vành đai 2,5 ở Hà Nội

Ghi nhận tại khu vực đường Vũ Tông Phan - Khương Đình, phần lớn các công trình nằm trong diện giải tỏa đã được tháo dỡ.

Đáng chú ý, tòa nhà số 241 Vũ Tông Phan - một cao ốc nằm ngay mặt đường - cũng đã được quây tôn một phần để chuẩn bị phá dỡ theo phương án được phê duyệt. Trong khi đó, nhiều căn nhà liền kề bên cạnh đã hoàn tất việc tháo dỡ.

Trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Khương Đình cho biết, địa phương đã hoàn thành phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các trường hợp thuộc diện thu hồi đất theo quy định.

Tòa nhà sẽ phải “cắt góc” để phục vụ dự án Vành đai 2,5.

Đối với tòa nhà số 241 Vũ Tông Phan, phương án phá dỡ cũng đã được phê duyệt và đơn vị liên quan đang triển khai theo đúng hồ sơ kỹ thuật.

“Khu vực thuộc phạm vi phá dỡ theo phương án đã được quây tôn để thi công. Tòa nhà sẽ được cắt góc để phục vụ dự án”, vị lãnh đạo thông tin.

Tây Hồ sắp thu hồi hơn 96ha đất, triển khai hàng loạt dự án quanh hồ Tây

Theo danh mục 3.133 công trình, dự án cần thu hồi đất giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội, trên địa bàn phường Tây Hồ có 50 dự án thuộc diện thu hồi đất. Trong đó, các dự án sử dụng vốn ngân sách chiếm đa số với 46 dự án.

Trong đó, có 39 dự án chuyển tiếp theo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội năm 2025, tập trung mạnh vào nâng cấp hạ tầng khu vực quanh hồ Tây và các phường Quảng An, Nhật Tân, Thụy Khuê (cũ).

Trong tổng số hơn 96ha đất dự kiến thu hồi, riêng dự án cầu Tứ Liên chiếm khoảng 24ha, lớn nhất trong danh mục.

Hàng loạt tuyến đường sẽ được mở mới, mở rộng như ngõ 11 Tô Ngọc Vân, ngõ 72 Thụy Khuê, tuyến đường ngõ 275 Âu Cơ, đường Đặng Thai Mai giai đoạn 1, tuyến từ ngõ 50 Đặng Thai Mai đến phố Quảng Khánh hay tuyến kết nối Đặng Thai Mai với phố Quảng Bá và đường Tây Hồ.

'Cuộc chơi' mới của nhà ở Hà Nội: Siết giá bán, hạn chế chuyển nhượng ở đô thị đa mục tiêu

Hà Nội vừa phê duyệt Đề án phát triển khu đô thị đa mục tiêu với hàng loạt cơ chế quản lý đặc biệt đối với nhà ở thương mại, từ hạn chế chuyển nhượng, kiểm soát giá bán đến khống chế lợi nhuận của chủ đầu tư.

Theo giới chuyên gia, mô hình này cho thấy tại khu đô thị đa mục tiêu, Hà Nội đang thực hiện cách tiếp cận mới đưa bất động sản ra khỏi cuộc chơi “lướt sóng” ngắn hạn và kéo nhà ở trở về đúng chức năng phục vụ nhu cầu ở thực.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Theo đề án, bên mua hoặc thuê mua nhà ở thương mại không được bán lại trong thời hạn 3 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua hoặc thuê mua căn hộ. Trường hợp có nhu cầu bán lại trước thời hạn này, người mua chỉ được chuyển nhượng cho chính chủ đầu tư dự án và mức giá bán tối đa không vượt quá giá ghi trong hợp đồng mua bán ban đầu.

Không chỉ siết chuyển nhượng, Hà Nội còn áp dụng cơ chế kiểm soát chặt giá bán nhà ở thương mại trong khu đô thị đa mục tiêu.

Dự án khu đô thị sân bay Nha Trang liên quan Hậu ‘Pháo’ giờ ra sao?

Ghi nhận của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 5, tại dự án sân bay Nha Trang, một số hạ tầng đã cơ bản hoàn thành, như hệ thống đường, đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, cây xanh. Nhiều khu vực đã được phân lô, hoàn thiện hạ tầng cơ bản nhưng phần lớn diện tích vẫn bị bỏ trống.

Do vướng mắc pháp lý, khu đất chưa có công trình tư nhân nào được xây dựng, đất đai bỏ hoang và cây cối mọc um tùm. Hiện chỉ có một công trình thuộc quản lý của nhà nước đang hoạt động. Xung quanh dự án được quây tôn, cửa khóa chặt.

Quá trình triển khai dự án gặp khó khăn trong việc bàn giao đất cho người mua và có liên quan đến sai phạm trong quản lý đất quốc phòng. Đến nay, nhiều khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư các lô đất, nhưng dự án vẫn đang vướng nhiều vấn đề pháp lý.