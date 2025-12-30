Thực trạng thương hiệu Việt bị làm giả, bị giả danh không còn là chuyện hiếm trên cả thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Tại Hội thảo “Xu hướng thương mại điện tử 2026: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu trong kỷ nguyên mới” vừa diễn ra ở Hà Nội sáng 30/12, ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Kinh doanh Trung tâm nông nghiệp số VNPT trăn trở chia sẻ: “Giá trị của thương hiệu là rất lớn. Ví dụ một đôi giày sản xuất tại Việt Nam nếu gắn thương hiệu uy tín sẽ bán được giá cao hơn nhiều so với hàng hóa không có thương hiệu. Đây là lý do dẫn tới vấn nạn giả danh thương hiệu uy tín để trục lợi. Trên thực tế hiện nay, nhiều đặc sản như kẹo dừa Bến Tre hay bánh đậu xanh Hải Dương vẫn đang bị giả danh thương hiệu”.

Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Kinh doanh Trung tâm nông nghiệp số VNPT.

Trong môi trường thương mại điện tử, nơi người mua không thể trực tiếp cầm, nắm sản phẩm, thì tính minh bạch chính là nền tảng để xây dựng lòng tin.

Để "giải bài toán khó", giải pháp công nghệ truy xuất nguồn gốc VNPT Check đã ra đời, đóng vai trò như một loại “chứng minh thư” duy nhất cho sản phẩm, hàng hóa. Mỗi món hàng khi ra thị trường được gắn một mã định danh duy nhất, không trùng lặp trên toàn cầu.

Giải pháp này có thể ứng dụng cho đa dạng sản phẩm đặc thù: từ việc in QR Code trực tiếp lên bao bì vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu, dán tem chống hàng giả lên từng quả cam Cao Phong hay quả na Chi Lăng, cho đến việc thiết kế dây thít truy xuất nguồn gốc cho từng con gà đồi Yên Thế...

Với những mặt hàng giá trị cao như sâm Ngọc Linh (50-70 triệu đồng/củ sâm khoảng 10 năm tuổi), VNPT Check có thể giúp doanh nghiệp sớm phát hiện nguy cơ hàng bị làm giả thông qua việc định vị vị trí và thời điểm quét mã. “Truy xuất nguồn gốc không chỉ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất khẩu mà còn nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp Việt khi vươn ra thị trường quốc tế”, ông Công nhấn mạnh.

Điều đáng mừng là công nghệ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đang trở nên đơn giản và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết. Không chỉ các tập đoàn lớn, ngay cả bà con vùng cao cũng đã bắt nhịp rất nhanh với xu thế này. “Chúng tôi đã triển khai giải pháp VNPT Check cho bà con ở Lai Châu, Điện Biên… để định vị thương hiệu cho các sản phẩm trâu gác bếp, bò gác bếp… Bà con vùng cao còn làm được thì không lý gì doanh nghiệp từng kinh doanh thương mại điện tử lại không triển khai được”, ông Công nhận định.

Trong môi trường thương mại điện tử ngày càng phát triển, tính minh bạch và niềm tin của người tiêu dùng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Khi một sản phẩm “Made in Vietnam” hoặc "Make in Vietnam" lên sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, thứ giúp khách hàng ở Mỹ, châu Âu hay Nhật Bản… quyết định nhấn nút "Mua hàng" không chỉ là giá cả, mà chính là niềm tin.

Hành trình “vươn ra biển lớn” của hàng Việt sẽ vững hơn khi có sự đồng hành của công nghệ truy xuất nguồn gốc. Đó không chỉ là cách để doanh nghiệp Việt bảo vệ thành quả lao động của chính mình, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về chất lượng thương hiệu Việt với khách hàng và đối tác quốc tế.