Bất động sản dòng tiền lên ngôi

Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và Luật Các tổ chức tín dụng 2023 cùng lúc có hiệu lực đã tháo gỡ nhiều nút thắt pháp lý về bất động sản (BĐS), kéo theo sự phục hồi của các dự án và doanh nghiệp BĐS. Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VARS), nửa đầu năm 2024 đã ghi nhận sự trở lại của 1.577 doanh nghiệp BĐS, tăng 11,4% so với cùng kỳ.

Cũng theo VARS, thị trường BĐS nghỉ dưỡng ghi nhận sự phục hồi ấn tượng, với 3.114 sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng được tung ra thị trường trong 2 quý đầu năm 2024, gấp hơn 2 lần cùng kỳ 2023. Trong đó tỷ lệ tiêu thụ thành công đạt 58%, tương ứng 1.799 giao dịch. Điều đó cho thấy mức độ quan tâm của khách hàng đối với phân khúc BĐS này đã tăng lên rõ rệt.

BĐS nghỉ dưỡng - xu hướng đầu tư tạo dòng tiền bền vững. Ảnh phối cảnh: Everland Vân Đồn

Phân khúc BĐS nghỉ dưỡng cũng “lên ngôi” trong phương thức đầu tư BĐS dòng tiền, mang đến giải pháp đầu tư thông minh và dòng tiền thu nhập ổn định cho các nhà đầu tư. BĐS dòng tiền không chỉ dẫn dắt các quyết định đầu tư chiến lược, mà còn là cam kết xây dựng một thị trường cân bằng, giàu tiềm năng và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế quốc gia.

Đón đầu xu hướng này, ngày 29/11/2024, VARS đã ra mắt Cộng đồng BĐS dòng tiền, sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển thị trường BĐS tại Việt Nam. Cộng đồng BĐS dòng tiền sẽ tìm kiếm và kết nối các giải pháp mới tập trung vào mô hình vận hành kinh doanh tạo dòng tiền từ tài sản, từ đó xây dựng và phát triển một cộng đồng hiệu quả và bền vững, thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng chung của xã hội và nền kinh tế. Đây là tín hiệu để các nhà đầu tư loại hình này yên tâm khi có sự song hành, hỗ trợ từ các cơ quan, hiệp hội BĐS tại Việt Nam.

Động lực phục hồi thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Theo thống kê, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam năm 2024 ước đạt 17 - 18 triệu lượt; khách nội địa ước đạt 110 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 840.000 tỷ đồng. Việt Nam được vinh danh là “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới” và lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh là “Điểm đến hàng đầu châu Á”.

Ngành du lịch phát triển là động lực phục hồi thị trường BĐS nghỉ dưỡng. Ảnh: Báo Đại Đoàn Kết

Năm 2025, ngành du lịch đặt mục tiêu đón và phục vụ 22 - 23 triệu lượt khách du lịch quốc tế; 120 - 130 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt 980 - 1.050 nghìn tỷ đồng. Xa hơn, đến năm 2030 du lịch đặt mục tiêu thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, đón 35 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa. Mục tiêu đóng góp GDP khi đó là 10 - 13% và tạo ra hơn 10 triệu việc làm, trong đó có 3,3 triệu việc làm trực tiếp.

Tốc độ tăng trưởng ngành du lịch chính là “động lực” cho sự phục hồi và phát triển bền vững của thị trường BĐS nghỉ dưỡng, là tiền đề để khơi thông hành lang pháp lý cũng như việc đồng bộ hạ tầng du lịch, sẵn sàng đưa Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật toàn cầu, nằm trong các quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điểm nhấn thị trường BĐS nghỉ dưỡng phía Bắc

Theo thống kê, nguồn cung BĐS nghỉ dưỡng trong thời gian tới sẽ tập trung ở Đà Nẵng, Khánh Hòa và Quảng Ninh. Trong đó, dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là một tâm điểm dẫn sóng đầu tư thị trường phía Bắc.

Dự án Crystal Holidays Harbour Vân Đồn là tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và giao thương quốc tế với vị trí đắc địa khi sở hữu tầm nhìn hai mặt Vịnh Bái Tử Long. Dự án gồm 5 tòa tháp căn hộ và khách sạn và 1 tòa trung tâm hội nghị quốc tế, được ví như “Thế giới trong lòng di sản” (The World in the Heritage). Quy mô dự án gồm 2.274 phòng khách sạn và căn hộ du lịch, cùng loạt tiện ích nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, được quản lý vận hành bởi Tập đoàn Centara Hotels & Resorts (Thái Lan).

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - viên pha lê giữa lòng di sản. Ảnh phối cảnh: Everland Vân Đồn

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không chỉ là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mà còn là trung tâm MICE mới của khu vực trọng điểm kinh tế, du lịch và giao thương quốc tế của tỉnh Quảng Ninh. Được kết nối bởi hạ tầng giao thông đồng bộ với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn, bến cảng quốc tế Ao Tiên …

Theo đại diện chủ đầu tư, tòa tháp A +B dự kiến vận hành trong quý III/2025, tòa tháp C+D vận hành vào đầu năm 2026 và toàn bộ dự án sẽ khánh thành vào đầu năm 2027, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Quảng Ninh đón khoảng 25 triệu lượt du khách, trong đó khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế.

