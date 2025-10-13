Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ cho biết, Nghị quyết Đại hội thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Nghị quyết cũng thể hiện sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện

Về công tác xây dựng Đảng, nghị quyết nêu, tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; củng cố, xây dựng khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu và đặc biệt là ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm để bổ sung, hoàn chỉnh Nghị quyết, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Thay mặt đoàn Chủ tịch và Đại hội, Thủ tướng kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu của những nhiệm kỳ trước; luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng kêu gọi sự bản lĩnh, sự tự tin, tự lực, tự cường và tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực bứt phá; quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện...

Đại hội Đảng bộ Chính phủ thành công tốt đẹp

Sau khi Đại hội bế mạc, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã trả lời báo chí về các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới, sau cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp.

Xác định vị trí việc làm để tính số lượng biên chế

Bộ trưởng Nội vụ khẳng định, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp là một dấu ấn lịch sử, mang tính bước ngoặt.

Đây không chỉ là tinh gọn bộ máy mà là cuộc cách mạng tổ chức bộ máy kể từ khi thành lập nước, có tính thời đại. Hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành thông suốt trong 3 tháng qua, đảm bảo liên thông, thống nhất.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: Kết quả vừa qua chỉ là tạm thời, tới đây phải làm căn cơ để vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ...

Tuy nhiên, bà Trà thẳng thắn nêu việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu cũng có những khó khăn. Bởi lẽ, hệ thống hành chính của đất nước đã tồn tại 80 năm nay, nay tái cấu trúc tổng thể nên chắc chắn có khó khăn, vướng mắc.

Bà khẳng định việc tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy sau sắp xếp được Đảng bộ Chính phủ coi là nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới.

Để bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, có thể kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn, Bộ trưởng Nội vụ đề cập một số nhiệm vụ, giải pháp.

Nhiệm vụ đầu tiên và cũng quan trọng nhất, theo Bộ trưởng, là hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách trên mọi lĩnh vực để khơi thông nguồn lực. Đi kèm với đó là tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, biên chế.

Bà Trà nhấn mạnh, “yếu tố quyết định” là con người, là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bộ máy. “Chúng ta phải tập trung tinh giản, nhưng đồng thời phải có biện pháp cụ thể cơ cấu lại theo vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của nền hành chính nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp”, Bộ trưởng phân tích.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang quyết liệt hoàn thiện việc phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đô thị làm cơ sở xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết. Bộ trưởng cho hay, những kết quả vừa qua chỉ là tạm thời, tới đây phải làm căn cơ để vừa đảm bảo số lượng, chất lượng, vừa cơ cấu lại đội ngũ cán bộ để đảm bảo vận hành bộ máy, đảm bảo quản trị quốc gia và quản trị địa phương hiệu quả.

Về phân cấp, phân quyền, Chính phủ đã ban hành 30 nghị định, các bộ, ngành có 66 thông tư để phục vụ việc phân cấp, phân quyền. Qua rà soát, còn khoảng 900 nhiệm vụ cần phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho cấp xã. Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bà Trà cho rằng, phải mạnh mẽ cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, vì mục tiêu của đất nước là kiến tạo phát triển.

Ngoài ra, cần ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…