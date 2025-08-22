Hai trường đào tạo ngành y ở phía Nam cùng công bố điểm chuẩn năm 2025.
Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển như sau:
Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng quy về thang điểm 40. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, hai ngành là Việt Nam học và Marketing cùng lấy 34,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 22 thuộc các ngành ở phân hiệu Khánh Hòa như Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm.
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ và tin học TPHCM năm 2025 cao nhất 20, nhiều ngành có điểm chuẩn rất thấp.