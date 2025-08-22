Điểm chuẩn các phương thức xét tuyển như sau:

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng quy về thang điểm 40. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, hai ngành là Việt Nam học và Marketing cùng lấy 34,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất là 22 thuộc các ngành ở phân hiệu Khánh Hòa như Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm.