Tuyển Pháp gần như chắc chắn sẽ không có sự phục vụ của William Saliba. Trung vệ Arsenal dính chấn thương lưng ở trận bán kết, có thể phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu dài hạn.

Trước Tây Ban Nha, HLV Didier Deschamps lựa chọn Lacroix thay vì Ibrahima Konate, do cầu thủ của Crystal Palace quen thi đấu lệch trái. Vì vậy, Lacroix nhiều khả năng sẽ đá chính ở trận tranh hạng Ba.

Anh và Pháp sẽ tranh hạng Ba ở Miami - Ảnh: Fox

Ngoài ra, Konate cũng có cơ hội thế chỗ Dayot Upamecano. HLV Deschamps muốn trao cơ hội cho tân binh của Real Madrid, trong trận cuối cùng trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.

Ở cánh trái, Theo Hernandez lấp vào vị trí Lucas Digne, người mắc sai lầm dẫn đến quả phạt đền giúp Tây Ban Nha mở tỷ số.

Tuyến giữa "Les Bleus" cũng chứng kiến những thay đổi. Manu Kone và Warren Zaire-Emery sẵn sàng thế chỗ Adrien Rabiot cùng Aurelien Tchouameni.

Trên hàng công, Desire Doue hy vọng lấy suất đá chính bên hành lang trái của Barcola. Trong khi, Rayan Cherki cũng đang cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí chính thức.

Cầu thủ sáng tạo thuộc biên chế Man City có thể thay Ousmane Dembele, nhằm hỗ trợ Kylian Mbappe trong cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày Vàng.

Bên kia chiến tuyến, HLV Thomas Tuchel tiếp tục đối mặt với bài toán nhân sự nơi hành lang phải. Reece James mới trở lại sau chấn thương lại tái phát vấn đề cơ bắp.

Với tiền sử chấn thương dày đặc, khả năng James góp mặt trận tranh hạng Ba gần như không còn. Điểm tích cực là Jarell Quansah đã hoàn tất án treo giò hai trận và đủ điều kiện ra sân.

Cầu thủ Anh trên sân tập - Ảnh: FA

Dù vậy, trung vệ Bayer Leverkusen sẽ ngồi dự bị, khi Nico O'Reilly được ưu tiên bên cánh trái, còn Djed Spence được kéo trở lại vị trí hậu vệ phải sau màn trình diễn ấn tượng trước Argentina.

John Stones vừa căng sức đá hai trận liên tiếp nên khó hồi phục thể lực trong 72 tiếng. Do đó, Ezri Konsa dự kiến đá cặp trung vệ cùng Marc Guehi.

Ở tuyến giữa, Jordan Henderson không thể thi đấu, còn Declan Rice quá tải, Kobbie Mainoo nhiều cơ hội xuất trận bên cạnh Elliot Anderson.

Trên mặt trận tấn công, Morgan Rogers và Anthony Gordon phối hợp tạo nên bàn mở tỷ số trận bán kết có thể tiếp tục xuất phát ở hai cánh.

Jude Bellingham cùng đội trưởng Harry Kane mong muốn tái hiện sự ăn ý để giúp tuyển Anh khép lại World Cup 2026 bằng vị trí thứ ba.

Đội hình dự kiến Pháp vs Anh:

Pháp: Maignan; Kounde, Konate, Lacroix, T.Hernandez; Kone, Zaire-Emery; Cherki, Olise, Doue; Mbappe.

Anh: Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Mainoo, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane.