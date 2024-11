Theo công bố của liên doanh quỹ nước ngoài rót vốn vào Haus Da Lat, bốn nhà đại diện là các chuyên gia có hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản, đã tham gia cố vấn cho nhiều dự án.

Cụ thể, 4 nhà đại diện và phân phối độc quyền gồm:

- Bà Nguyễn Thị Liên Dung - Nhà cố vấn và chuyên gia đầu tư bất động sản cao cấp.

- Ông Hoàng Đức Dũng – Chuyên gia đào tạo và cố vấn giàu kinh nghiệm bất động sản hạng sang.

- Bà Lê Thị Minh Trang - Chuyên gia về trải nghiệm cá nhân hóa khách hàng.

- Ông Đặng Quốc Việt -Chuyên gia về chiến lược, đồng thời là lãnh đạo mảng dịch vụ bất động sản cao cấp.

4 nhà đại diện và phân phối độc quyền Haus Da Lat tại Việt Nam. Ảnh: The One Destination

"4 nhà đại diện sẽ thay mặt chủ đầu tư lan tỏa thông tin chính thống, cố vấn về tiềm năng từ vị trí kim cương hiếm hoi của thành phố Đà Lạt đến cộng đồng, nhà đầu tư", đại diện liên doanh quỹ nước ngoàikhẳng định.

Đại diện Haus Da Lat cũng nhấn mạnh: “Haus Da Lat với số lượng 68 căn Sky Villas và Sky Mansions dành riêng cho khách hàng Việt Nam sở hữu lâu dài. Khách hàng và nhà đầu tư chỉ nên làm việc với các đại diện và phân phối độc quyền để có thông tin chính thống về sản phẩm và thời gian chính thức ra hàng của Haus Da Lat”.

Chứng nhận Nhà đại diện và phân phối độc quyền Haus Da Lat tại Việt Nam. Ảnh: The One Destination

Haus Da Lat là dự án của chủ đầu tư The One Destination - đơn vị tiên phong phát triển bất động sản ESG tại Việt Nam. Dự án có quy mô 5 ha, nằm giữa trung tâm thành phố Đà Lạt, trước mặt hồ Xuân Hương. Theo quy hoạch, đây sẽ khu phức hợp bao gồm căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, khách sạn 5 sao do các thương hiệu quốc tế vận hành.

Trước đó, chủ đầu tư công bố hai doanh nghiệp nước ngoài là Quỹ BTS Bernina và Terne Holdings Singapore rót vốn đầu tư vào dự án. Trải qua hơn 130 năm phát triển, hiện tại không còn nhiều mảnh đất có vị trí "kim cương" như Haus Da Lat. Do đó, việc tọa lạc giữa trung tâm sầm uất, giao thông thuận tiện cùng cảnh sắc thiên nhiên là điểm cộng đắt giá của dự án.

Từ Haus Da Lat có thể dễ dàng di chuyển tới sân golf Đồi Cù (50 m), chợ Đà Lạt (1 km), Công viên Ánh Sáng (500 m), quảng trường Lâm Viên (1,4 km), vườn hoa Đà Lạt (1,8 km).

Phối cảnh dự án Haus Da Lat. Ảnh: The One Destination

Theo đánh giá của giới bất động sản, với tiềm năng vốn có của thành phố Đà Lạt, cùng việc rót vốn đầu tư từ quỹ nước ngoài và sự tham gia của những chuyên gia cố vấn thị trường hàng đầu Việt Nam sẽ định hình một cuộc cách mạng mới cho thị trường bất động sản Đà Lạt trong thời gian tới.



(Nguồn: The One Destination)