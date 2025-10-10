Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 11/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 11/10, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ cao nhất 33 độ.

Đồng thời, lũ trên các sông Cầu, Thương và Cà Lồ vẫn đang duy trì ở mức rất cao, trên báo động 3 (dao động ở mức đỉnh hoặc có rút nhưng rất chậm). Ngập lụt tại Hà Nội và các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn có thể duy trì trong 2-4 ngày tới; nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Xã Đa Phúc ngập lụt nghiêm trọng ngày 9/10. Ảnh: Phạm Hải

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gián đoạn.

Cụ thể, đêm 10-11/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn (>60mm/3h).

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 11/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Huế

Phía Bắc có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.