Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 15/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vài nơi; trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trong đó, ở Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, riêng vùng núi và trung du 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ; riêng vùng núi và trung du 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ; nhiệt độ trung bình 17-19 độ.

Thời tiết miền Bắc vẫn rét, trưa hửng nắng tăng nhiệt. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 15/12, sáng nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2-3; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố 14-16 độ, trung tâm và phía Nam 15-17 độ; đến trưa và chiều giảm mây, có lúc hửng nắng, nhiệt độ tăng nhẹ so với hôm qua, cao nhất 21-23 độ, thậm chí khu vực trung tâm 22-24 độ. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 16/12.

Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh; từ ngày 16/12 phía Bắc đêm và sáng trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 15/12/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi và trung du 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ; phía Nam 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 21-23 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 29-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.