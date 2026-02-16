Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), không khí lạnh tăng cường bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ; khoảng từ chiều tối và đêm được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác vào ngày đầu năm mới. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 17-19/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; nhiệt độ trung bình 20-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội từ gần sáng và ngày 17/2 (mùng 1 Tết) đến 19/2 (mùng 3 Tết) có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày 17/2 dao động 21-23 độ, giảm 4-5 độ so với hôm qua.

Các khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, từ ngày 17-22/2 (mùng 1-6 Tết), đều có nắng; trong đó từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa thời kỳ từ 17-20/2 (từ mùng 1-4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện nắng nóng trên 35 độ.

Dự báo thời tiết ngày 17/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.