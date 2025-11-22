Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh ổn định, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, nền nhiệt tăng 2-3 độ so với hôm qua, cao nhất 24-26 độ. Tuy nhiên, sáng và đêm trời vẫn rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, thấp nhất dưới 11 độ.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng hanh, đêm rét. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 22/11, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất 15-17 độ, cao nhất 26 độ.

Trong khi đó, TP Huế, phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Đắk Lắk và phía Bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông.

Cụ thể, ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Từ đêm 22 đến hết ngày 23/11, khu vực TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Sau đó, đêm 23 và ngày 24/11, ở TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai vẫn có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm 24/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Các khu vực còn lại có mưa rào và giông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Dự báo thời tiết ngày 22/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; riêng TP Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng phía Đông TP Đà Nẵng và Lâm Đồng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi giật cấp 6. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 26-29 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có lúc có mưa rào và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.