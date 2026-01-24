Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh mạnh đang có xu hướng suy yếu dần, miền Bắc sẽ kết thúc đợt rét đậm, rét hại. Cụ thể, nhiệt độ quan trắc lúc 6h sáng nay (24/1), những khu vực ghi nhận dưới 10 độ chỉ còn xảy ra một vài nơi ở vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) 4,7 độ; Đồng Văn (Tuyên Quang) 7 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 7,2 độ; Tam Đảo (Phú Thọ) 7,5 độ; Mộc Châu (Sơn La) 7,6 độ.

Đáng chú ý, tại đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ thấp nhất đã tăng lên 8,7 độ lúc 6h sáng nay. Các khu vực Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội nhiệt độ cũng dao động trong khoảng 10-12 độ.

Dự báo, hôm nay, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; trời vẫn rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; từ ngày mai (25/1) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Thời tiết Hà Nội ấm dần, nhiệt độ cao nhất 17 độ. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 24/1, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, nhiệt độ ban đêm và sáng sớm ở mức 11-13 độ, trưa và chiều 15-17 độ. Trạng thái thời tiết này tại Hà Nội còn duy trì đến ngày 25/1.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác; sau có mưa vài nơi. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 24-25/1, phổ biến không mưa, ngày nắng, sáng có sương mù nhẹ; riêng cao nguyên Trung Bộ sáng và đêm trời rét, Nam Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh.

Dự báo thời tiết ngày 24/1/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại; riêng Điện Biên, Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 15-18 độ, có nơi trên 19 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, vùng núi có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất: 14-17 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 16-19 độ; phía Nam 20-23 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Miền Đông 19-22 độ, miền Tây 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.