Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết miền Bắc đến Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Thời tiết Hà Nội rét về đêm và sáng, ngày có nắng. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cụ thể, ngày 26-27/11, ở Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 12-15, riêng vùng núi 10-12, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ trung bình 19-21, riêng vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Ở Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; nhiệt độ trung bình 21-23 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 26/11, ngày nắng, trời rét về đêm và sáng với mức nhiệt thấp nhất 12-15 độ, cao nhất 26 độ.

Ngoài ra, các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 26/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ; vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.