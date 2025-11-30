Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường thấm sâu khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sáng sớm xuất hiện sương mù rải rác, ban ngày trời nắng. Từ đêm 30/11, khu vực đồng bằng và ven biển có mưa vài nơi.

Do thời tiết rét khô, các khu vực chủ yếu lạnh về đêm và sáng; riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Ở các vùng núi cao, cần đề phòng khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.

Thời tiết Hà Nội ngày nắng, đêm và sáng rét. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 30/11, theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, sáng ít mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2. Khu vực phía Tây thành phố rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ. Khu vực phía Nam và phía Bắc rét đậm, nhiệt độ 13-15 độ. Trung tâm thành phố rét, nhiệt độ 14-16 độ.

Đến trưa và chiều, Hà Nội nắng hanh, ấm hơn, nhiệt độ tăng lên 24-26 độ, độ ẩm chỉ còn 50-60%. Hình thái thời tiết này dự báo kéo dài đến ngày 2/12. Từ 3/12, một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống khiến Hà Nội có mưa nhỏ và tiếp tục giảm nhiệt.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Trung Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét; các khu vực khác đêm và sáng trời lạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, bão số 15 Koto tiếp tục di chuyển rất chậm, đổi hướng liên tục và cường độ suy yếu dần. Đến 17h ngày 30/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340km về phía Đông; cường độ cấp 9, giật cấp 11.

Dự báo thời tiết ngày 30/11/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-26 độ.

Tây Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Đông Bắc Bộ

Ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 19-22, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.