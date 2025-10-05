Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, đêm 5 đến rạng sáng 6/10, bão số 11 Matmo di chuyển vào đất liền Quảng Ninh, gây mưa lớn và gió mạnh nhiều nơi ở Bắc Bộ.

Theo đó, do ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 5-7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 130-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn >150mm/3h.

Nhiều nơi ở miền Bắc mưa lớn do ảnh hưởng bão số 11, nguy cơ ngập úng ở vùng trũng thấp. Ảnh: Đình Hiếu

Cảnh báo mở rộng, đêm 7/10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Các nơi khác của Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Tổng lượng mưa cả đợt (5-7/10), ở vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ hơn 400mm; đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 70-150mm, cục bộ hơn 200mm.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 6/10, ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão, nhưng cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Từ gần sáng 6-7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm; đặc biệt, mức nhiệt cao nhất giảm 5 độ so với ngày 5/10, còn cao nhất 29 độ.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết ngày 6/10/2025 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 4. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng khu vực đồng bằng và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây bắc đến bắc cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8; riêng từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, vùng ven biển cấp 8-10, giật cấp 11-12. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Huế

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.