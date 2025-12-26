Thực tiễn phát triển hệ sinh thái đào tạo an ninh mạng tại Đại học Duy Tân là một nội dung được ông Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính, Đại học Duy Tân, Phó Chủ tịch Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia an ninh mạng Việt Nam - ViSecurity chia sẻ tại Diễn đàn Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực an ninh mạng - Vietnam Cyber Security Forum 2025 mới đây.

Ông Nguyễn Gia Như, Hiệu trưởng Trường Khoa học Máy tính - Đại học Duy Tân, Phó Chủ tịch ViSecurity chia sẻ thực tiễn hoạt động đào tạo an ninh mạng.

Đại học Duy Tân là một trong những cơ sở đào tạo triển khai đào tạo lĩnh vực an toàn, an ninh mạng từ khá sớm, khi đã có 8 năm đào tạo an ninh mạng bậc đại học và 5 năm đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành này.

Theo ông Nguyễn Gia Như, mô hình đào tạo an ninh mạng của Đại học Duy Tân dựa trên 4 trụ cột chiến lược gồm nền tảng toàn cầu, công nghệ tiên tiến, trung tâm xuất sắc và sự nghiệp quốc tế.

Bốn trụ cột trên được thiết kế nhằm tạo ra một vòng tuần hoàn khép kín trong đào tạo chuyên gia an ninh mạng của Đại học Duy Tân, từ nền tảng kiến thức chuẩn quốc tế, trang bị công nghệ tiên tiến, rèn luyện trong môi trường thực chiến cho đến bệ phóng sự nghiệp toàn cầu.

Đáng chú ý, Đại học Duy Tân đã và đang hợp tác với những tên tuổi hàng đầu thế giới như Carnegie Mellon University - CMU, Viện An ninh mạng Ấn Độ - IICS... để mang chương trình đào tạo và chứng chỉ an ninh mạng chuẩn quốc tế về Việt Nam.

Trong đó, “Cử nhân An ninh mạng” là chương trình chuẩn Hoa Kỳ, được Đại học Duy Tân triển khai đào tạo có sự phối hợp chặt chẽ với Trường Khoa học máy tính CMU và CERT-CMU, đảm bảo nền tảng kiến thức vững chắc và toàn diện cho sinh viên.

Các khóa học chuyên sâu và chứng chỉ nâng cao được Đại học Duy Tân hợp tác triển khai cùng IICS (Ấn Độ), Evvo Labs (Singapore), Fore (Nhật Bản), hướng tới trang bị cho các sinh viên, học viên những kỹ năng chuyên sâu như đánh giá lỗ hổng và kiểm tra xâm nhập; lập trình an toàn cho phần mềm doanh nghiệp và ứng dụng di động; bảo mật đám mây và DevSecOps; phòng thủ mạng sử dụng AI và bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Nhấn mạnh phương châm tại Đại học Duy Tân, lý thuyết phải đi đôi với thực hành trên công nghệ hiện đại”, ông Nguyễn Gia Như khẳng định: Các sinh viên của trường được tiếp cận và làm chủ các nền tảng an ninh mạng tiên tiến ngay trong quá trình học tập.

Nhà trường đã thành lập Trung tâm xuất sắc về an ninh mạng, với 2 hoạt động cốt lõi gồm: Phòng thí nghiệm an ninh mạng - Cung cấp môi trường thực tế để sinh viên thực hành các kỹ năng bảo mật, từ phòng thủ đến tấn công có kiểm soát; đấu trường kỹ năng - Tổ chức các cuộc thi hackathon và Capture the Flag - CTF quy mô lớn, tạo sân chơi cọ xát và phát hiện tài năng.

“Qua đó, chúng tôi hướng tới phát triển kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng; thúc đẩy các dự án R&D về bảo mật và AI; góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành, đất nước”, ông Nguyễn Gia Như chia sẻ.