Trong bối cảnh tác chiến hiện đại ngày càng phụ thuộc vào drone cảm tử (loitering munition - đạn lượn/đạn tuần kích, hay còn gọi là máy bay không người lái UAV/drone cảm tử/kamikaze), KNDS France đã nhanh chóng phát triển và giới thiệu dòng sản phẩm MATARIS tại IDEX 2025. Đây là gia đình đạn lượn đầu tiên hoàn chỉnh “Made in France”, được thiết kế để lấp khoảng trống năng lực của quân đội Pháp và đáp ứng nhu cầu chiến trường thực tế như ở Ukraine. Với bốn biến thể khác biệt về kiến trúc, tầm xa và vai trò, MATARIS thể hiện cách tiếp cận linh hoạt, an toàn và thích ứng cao của công nghiệp quốc phòng Pháp trước sự tiến hóa nhanh chóng của công nghệ drone.

KNDS Pháp ra mắt MATARIS cùng các sản phẩm mới nhất thuộc dòng này. Ảnh: edrmagazine.eu

MATARIS bao gồm bốn biến thể chính: MT-10, MX-10 Damocles, MV-25 Oskar và MV-100 Veloce 330. Các hệ thống này được phát triển trong thời gian kỷ lục nhờ hợp tác chặt chẽ giữa KNDS France với Delair (chuyên drone) và EOS Technologie.

Mỗi biến thể đều trang bị đầu đạn do KNDS Ammo France tự phát triển, kết hợp liên kết dữ liệu chống nhiễu và khả năng hoạt động trong môi trường GNSS bị từ chối (GNSS-denied).

MT-10 là biến thể rotor cánh quạt đồng trục (counter-rotative bi-rotor) có thể gập lại, phù hợp cho môi trường đô thị và chiến trường mở.

Với trọng lượng khoảng 3,8kg, sải cánh 70cm, hệ thống sử dụng động cơ điện và có thể phóng theo phương pháp VTOL hoặc từ ống phóng (tube-launch).

Tầm xa tối đa đạt 10km, thời gian hoạt động khoảng 30 phút, mang đầu đạn nổ phân mảnh-cháy 550g. Điểm nổi bật của MT-10 là tiếng ồn rất thấp, giúp tăng tính bất ngờ, đồng thời có thể tích hợp lên nhiều nền tảng xe bọc thép như Leclerc hay Serval, biến mọi phương tiện thành đơn vị tấn công độc lập trong bán kính 10km.

MX-10 Damocles, hợp tác với Delair, là biến thể quadcopter (bốn cánh quạt) có thiết kế gọn nhẹ với trọng lượng cất cánh 3,5kg và sải cánh 80cm.

Hệ thống cũng đạt tầm xa 10km nhưng thời gian bay lâu hơn, lên đến 40 phút.

MX-10 DAMOCLES được phát triển nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ cận chiến, nơi đòi hỏi khả năng triển khai nhanh chóng và phản ứng tức thời. (Nguồn ảnh: ArmyRecognition)

Đầu đạn vẫn là loại nổ phân mảnh-cháy 550g, đủ sức tiêu diệt bộ binh, phương tiện không bọc thép và xe bọc thép nhẹ.

MX-10 nổi bật với khả năng triển khai nhanh (dưới 5 phút), liên kết dữ liệu chống nhiễu cung cấp video thời gian thực đến khoảnh khắc va chạm và đặc biệt cho phép hủy bỏ cuộc tấn công để quay lại chế độ lượn chờ nếu cần.

Biến thể này đã được quân đội Pháp đặt hàng và một số lượng đã được chuyển giao cho Ukraine từ đầu năm 2025.

MV-25 Oskar chuyển sang kiến trúc cánh cố định (fixed-wing), được chế tạo từ polystyrene gia cố có độ phản xạ radar thấp.

Trọng lượng nhẹ khoảng 2,3kg, sải cánh 1,1 mét, phóng bằng tay (hand-launched) với động cơ điện.

Tầm xa tăng lên 25km, thời gian bay khoảng 40-45 phút, vẫn mang đầu đạn 550g cùng loại.

Hệ thống hỗ trợ hoạt động ngoài tầm nhìn thẳng (beyond line-of-sight) nhờ liên kết dữ liệu chống nhiễu và có thể hủy nhiệm vụ để tiếp tục lượn chờ.

Chiếc MV-25 Oskar xuất hiện trong hình ảnh quảng bá từ Delair. (Ảnh: Delair/breakingdefense.com)

MV-25 đã được thử nghiệm thực chiến và triển khai tại Ukraine, chứng minh hiệu quả trong vai trò tấn công cơ hội bộ binh và phương tiện nhẹ.

Ở phân khúc tầm xa hơn là MV-100 Veloce 330, dựa trên nền tảng cánh cố định của EOS Technologie với sải cánh 3,3 mét và trọng lượng cất cánh khoảng 25-27kg.

Hệ thống sử dụng động cơ tuabin (turbine), cho tốc độ hành trình 200 km/h và tốc độ tối đa lên đến 400 km/h.

Tầm xa đạt 100km, thời gian bay khoảng 30 phút ở tốc độ hành trình.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở đầu đạn chống tăng 2,5kg loại EFP (Explosively Formed Penetrator), lấy cảm hứng từ công nghệ đạn BONUS, chuyên tấn công từ trên xuống (top attack) vào phần giáp mỏng của xe tăng và phương tiện bọc thép nặng.

MV-100 còn có khả năng thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhờ hệ thống quang điện tử. Phương thức phóng bằng máy bắn (catapult) và hệ thống được thiết kế để lắp ráp nhanh bởi hai người trong dưới 10 phút.

Hiện MV-100 đang trong giai đoạn thử nghiệm và huấn luyện (một số đơn vị chưa lắp đầu đạn), với kế hoạch kiểm tra nổ thực tế vào cuối năm 2025.

Chiếc MX-10 Damocles được trưng bày tại Triển lãm Hàng không Paris 2025. (Ảnh: Christina Mackenzie/Breaking Defense)

Về mặt công nghệ chung, toàn bộ dòng MATARIS nhấn mạnh tính an toàn cao với cơ chế vũ trang điện tử chỉ kích hoạt ở giai đoạn cuối, giảm rủi ro cho người sử dụng.

Hầu hết biến thể đều hỗ trợ điều khiển thủ công, bán tự động hoặc tự động, đồng thời duy trì liên kết video thời gian thực và khả năng điều hướng khi GPS bị gây nhiễu - yếu tố then chốt trong chiến tranh điện tử hiện nay.

KNDS tự phát triển đầu đạn, đảm bảo tính đồng bộ và tối ưu hóa sát thương: loại phân mảnh-cháy cho mục tiêu mềm và bộ binh ở tầm gần, loại EFP cho mục tiêu bọc thép ở tầm xa.

MATARIS đại diện cho chiến lược “tốc độ và linh hoạt” của Pháp: phát triển nhanh từ năm 2024-2025 để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp, kết hợp giữa nền tảng drone dân sự/semi-civilian đã trưởng thành (Delair, EOS) với đầu đạn quân sự chuyên sâu của KNDS.

So với các dòng đạn lượn khác trên thị trường, MATARIS nổi bật ở sự đa dạng kiến trúc trong cùng một gia đình, khả năng tích hợp trên xe chiến đấu và mức độ an toàn cao.

Tuy nhiên, một số biến thể vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, và khả năng sản xuất hàng loạt (hàng nghìn đơn vị/năm) sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả thực chiến lâu dài.

MATARIS không chỉ là bước tiến kỹ thuật của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp mà còn phản ánh xu hướng toàn cầu: chuyển từ vũ khí truyền thống sang hệ thống cảm tử giá rẻ hơn, linh hoạt hơn và có thể triển khai ở cấp tiểu đội hoặc phương tiện đơn lẻ.

Với việc đã xuất hiện trên chiến trường Ukraine và được quân đội Pháp tiếp nhận dần, dòng sản phẩm này hứa hẹn sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc xung đột tương lai, nơi tốc độ quyết định, tính bất ngờ và khả năng chống nhiễu trở thành lợi thế sống còn.

(Theo KNDS, EDR Magazine, Breaking Defense, Army Recognition, Janes)