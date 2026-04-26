Giờ cao điểm điện thay đổi nhưng chưa áp dụng ngay

Giờ cao điểm điện được điều chỉnh dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30, trong khi Chủ nhật không áp dụng khung giá cao. Quy định mới của Bộ Công Thương có hiệu lực từ 22/4, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ điện đang tăng mạnh.

Theo khung giờ cao điểm mới mà Bộ Công Thương quy định, giá điện áp dụng cho khách hàng dùng điện kinh doanh và sản xuất vào buổi tối sẽ cao nhất, lên tới 3.266-5.422 đồng/kWh. Tuy nhiên, EVN cho rằng nếu khách hàng điều chỉnh thời gian sử dụng điện phù hợp với khung giờ mới thì chi phí tiền điện sẽ không thay đổi.

Quy định giờ cao điểm - thấp điểm - bình thường mới đã được ban hành nhưng chưa áp dụng ngay, chỉ được triển khai khi thực hiện điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất.

Máy lọc không khí chưa tới 1 triệu đồng có thực sự đáng mua?

Tại các đô thị lớn, máy lọc không khí trong nhà là sản phẩm quen thuộc với nhiều gia đình. Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ điện máy cho thấy, phân khúc máy lọc không khí giá rẻ đang chiếm tỷ trọng lớn. Chỉ từ vài trăm nghìn đến dưới 3 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một thiết bị được quảng cáo có khả năng lọc bụi, khử mùi, thậm chí loại bỏ vi khuẩn.

Điểm chung của các sản phẩm này là mức giá hấp dẫn, giúp nhiều người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Khách hàng phần lớn là những người trẻ, thuê trọ hoặc các hộ gia đình có nhu cầu sử dụng trong không gian nhỏ.

Tuy nhiên, đằng sau mức giá hấp dẫn là những hạn chế không phải ai cũng hiểu rõ. Nhiều nhà sản xuất buộc phải cắt giảm một số yếu tố quan trọng như kích thước lõi lọc, công suất hoạt động hay các cảm biến thông minh.

Giá xăng dầu liên tục lao dốc từ đỉnh

Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h ngày 23/4, có loại hạ hơn 1.000 đồng/lít.

Giá xăng đi xuống. Ảnh: Nam Khánh

Bộ Công Thương đã có những chia sẻ về việc điều chỉnh giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều 23/4, trong đó giá dầu diesel đã giảm 5 lần liên tiếp với mức giảm hơn 18.000 đồng/lít từ đỉnh.

Tại kỳ điều hành 21/4, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm mạnh. Giá xăng RON95-III giảm hơn 700 đồng/lít, còn giá dầu diesel hạ tới hơn 3.100 đồng/lít.

Trong thông cáo phát đi chiều 21/4, Bộ Công Thương chia sẻ rõ hơn về diễn biến giá xăng dầu thế giới và trong nước, trong đó dầu diesel tiếp tục giảm mạnh.

Chỉ 15 ngày đầu tháng 4, Việt Nam chi gần 1,25 tỷ USD nhập khẩu dầu thô và xăng dầu. Nguồn cung trong nước dồi dào, giá xăng dầu giảm mạnh 8.280-18.091 đồng/lít tùy loại so với đỉnh.

Vi phạm quy định dự trữ, 3 ‘ông lớn’ đầu mối kinh doanh xăng dầu bị phạt nặng

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, trong đợt đôn đốc, giám sát việc thực hiện nguồn cung và dự trữ lưu thông xăng dầu từ ngày 11-31/3, cơ quan này đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối xăng dầu, gồm: Công ty CP vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro.

Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì dự trữ thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Phần lớn hộ kinh doanh lãi ít, chỉ đủ duy trì hoạt động, không có tích lũy

Ngày 23/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức tọa đàm “Kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026”. Cuộc khảo sát được thực hiện từ tháng 2 đến tháng 4/2026, với hơn 1.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố.

Khảo sát của VCCI cho thấy 73,7% hộ kinh doanh chỉ “lãi ít” trong năm 2025, hơn 81% giảm doanh thu. Phần lớn hộ chọn duy trì hoặc thu hẹp quy mô, rất ít có kế hoạch mở rộng.

Giá ớt tại Thanh Hóa rớt một mạch, chính vụ chỉ còn 7.000 đồng/kg

Ớt vụ Đông tại Thanh Hóa đang vào chính vụ thu hoạch nhưng giá bất ngờ giảm sâu, từ mức 60.000 đồng/kg đầu vụ xuống chỉ còn 7.000-10.000 đồng/kg. Được mùa nhưng rớt giá khiến nông dân lo ngại nguồn thu không đủ bù chi phí sản xuất.

Nguyên nhân giá ớt giảm sâu là do thị trường Trung Quốc. Trước đây, ớt chủ yếu liên kết xuất khẩu sang thị trường này, nhưng hiện nay Trung Quốc siết chặt yêu cầu về mã số vùng trồng. Chỉ những diện tích đáp ứng yêu cầu này mới được thu mua, còn lại phải tiêu thụ trong nước.