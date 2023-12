Theo Quyết định 1173/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 10/10/2023, nghệ sĩ Phạm Khánh Ngọc chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Cô là nghệ sĩ thứ 6 có tên trong danh sách (thuộc lĩnh vực âm nhạc), công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Nghệ sĩ opera Phạm Khánh Ngọc.

Đây là sự ghi nhận ý nghĩa đối với nữ nghệ sĩ sau 17 năm miệt mài học và ca hát chuyên nghiệp với lĩnh vực opera. Phạm Khánh Ngọc hiện cũng là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng cổ điển tại Việt Nam.

Chia sẻ với VietNamNet, Phạm Khánh Ngọc bày tỏ niềm vui khi đón nhận danh hiệu cao quý. Nghệ sĩ cho biết đã gửi hồ sơ từ năm 2021, vào thời điểm dịch Covid-19 phức tạp. Do nhận thông tin khá trễ, việc chuẩn bị giấy tờ gặp khó khăn. Dù vậy, cô vẫn hoàn tất thủ tục và nộp lên theo đúng quy trình xét duyệt.

“Thú thật tôi không quá mong đợi vì nghĩ mình vẫn khá trẻ, thời gian còn dài và cần nỗ lực nhiều. Sau 2 năm không thấy phản hồi, tôi cũng quên bẵng đi cho tới khi nhận được danh sách chính thức. Từ bất ngờ, vỡ òa, hồi hộp… rất nhiều cảm xúc cảm xúc đan xen trong tôi”, nghệ sĩ bày tỏ.

Thời điểm nhận được tin vui, Phạm Khánh Ngọc ở Nhật Bản công tác. Cô lập tức gọi điện về chia sẻ cho gia đình nhưng dặn họ không công bố vội vì chờ kết quả chính thức mới thông báo rộng rãi.

Phạm Khánh Ngọc là giọng ca hàng đầu của dòng nhạc thính phòng cổ điển tại Việt Nam hiện nay.

Mẹ Khánh Ngọc - NSƯT Trương Kim Khánh - bày tỏ hạnh phúc khi con gái đạt được vinh dự trong nghề. Bên cạnh niềm vui, bà dành lời nhắn nhủ mong cô nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn cho chặng đường sắp tới.

Ngoài biểu diễn, Phạm Khánh Ngọc trong nhiều năm qua còn gắn với công tác giảng dạy. Nghệ sĩ đã có 10 năm dạy tại Nhạc viện TP.HCM - nơi giúp cô trưởng thành và được ghi nhận với nghề.

“Tôi vẫn đi tiếp con đường mình đã chọn. Danh hiệu rất vinh dự nhưng đi kèm là sự áp lực. Tôi sẽ nỗ lực không ngừng để xứng đáng với điều đó, đồng thời không phụ sự tin yêu của đồng nghiệp, người thân và khán giả”, cô nói.

Theo nữ nghệ sĩ, dòng nhạc opera vẫn còn khó khăn tại Việt Nam. Song cô và các đồng nghiệp vẫn nỗ lực không ngừng mang loại hình âm nhạc cổ điển này đến gần với công chúng.

Trong năm 2024, Phạm Khánh Ngọc dự định tổ chức một concert đánh dấu chặng đường làm nghề. Ngoài ý nghĩa tri ân, đây còn là dịp để cô tổng kết sự nghiệp và tiếp tục với những hoài bão, ước mơ trong hành trình mới.

Phạm Khánh Ngọc học piano từ năm 6 tuổi, đến năm 18 tuổi thi vào hệ trung cấp khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM, bắt đầu sự nghiệp học thanh nhạc chuyên nghiệp. Song song đó cô cũng thi đỗ vào trường Đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực và tốt nghiệp năm 2010.

Phạm Khánh Ngọc được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc. Mẹ cô - NSƯT Trương Kim Khánh là ca sĩ đơn ca nổi tiếng của của Đoàn Văn công quân khu 7 thập niên 80 - 90, cũng là nguyên Trưởng đoàn. Sống trong cái nôi nghệ thuật, Khánh Ngọc có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc khi còn bé.

Phạm Khánh Ngọc tốt nghiệp Thủ khoa bậc Đại học chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc năm 2014 dưới sự hướng dẫn của Th.S Cho Hae Ryong và tốt nghiệp hạng xuất sắc bậc Cao học chuyên ngành biểu diễn Thanh nhạc năm 2016 tại Nhạc viện TP.HCM dưới sự hướng dẫn của cố GS. NSND Nguyễn Trung Kiên.

Tháng 4 năm 2017, cô tu nghiệp tại Nhà hát Opera Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen, CHLB Đức với vai Zerlina trong vở Don Giovanni và tham gia lớp nhạc chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Pelker Gudrun tại Nhạc viện Hannover.

Trong sự nghiệp của mình, Khánh Ngọc đã xuất sắc nhận được nhiều giải thưởng: 2 Huy chương vàng tại cuộc thi Nghệ thuật Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2015), đạt giải Nhì cuộc thi hát opera quốc tế SLO- Asean Vocal Competition tại Singapore (9/2016), giải Vàng trong Festival & Competitions for Choir lần thứ 3 tại Bohol, Philippines cùng nhóm Saigon Ladies (2016), giải Nhất cuộc thi Concour hát thính phòng và nhạc kịch TP.HCM (2017), đạt giải Nhất Bảng B "Hát thính phòng nhạc kịch" tại Cuộc thi Âm nhạc Mùa Thu, tổ chức ở Hà Nội (12/2019).

Tháng 9 năm 2016, Khánh Ngọc tổ chức thành công show của cô tại phòng hòa nhạc Nhạc viện TP.HCM mang tên This is the moment. Năm 2017 cô vinh dự được tuyên dương là Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM và danh hiệu Cán bộ - Giảng viên trẻ tiêu biểu của Đoàn khối Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch.

Cô đã nhiều lần được mời biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) trong các chương trình hòa nhạc lớn cũng như góp mặt trong những concert tại nhiều quốc gia như Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Hungary, Áo, Italia, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ai Cập…

Phạm Khánh Ngọc biểu diễn trong đêm nhạc ở Áo.

Khánh Ngọc cũng là thành viên được mời biểu diễn trong Đoàn đại biểu cấp cao tháp tùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong chuyến thăm chính thức tại Áo và chuyến thăm cấp Nhà nước tại Ý & Vatican vào tháng 7/2023, biểu diễn concert Quốc yến tại khán phòng Cappella Paolina, Phủ Tổng Thống Italia Quarinale Palace nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia cùng đoàn nghệ thuật Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, cô cũng góp mặt trong các sự kiện công tác ngoại giao giữa Việt Nam- Áo, Việt Nam - Tây Ban Nha và Việt Nam - Nhật Bản... Nữ ca sĩ cũng đã nhiều lần tham gia chương trình Hoà nhạc Quốc gia Điều còn mãi do báo VietNamNet tổ chức.

Khán giả quen thuộc với giọng nữ cao của Khánh Ngọc trong rất nhiều vở diễn. Cô từng giữ vai cô gái tên Thương trong nhạc kịch Người giữ cồn (sáng tác PGS Ca Lê Thuần), vai Nữ hoàng đêm (trong vở Queen of the night) hát trong opera Cây sáo thần (Mozart) , vai Frasquita trong opera Carmen (Bizet), Adele trong vở Con dơi của Johann Strauss, vai Gabrielle trong operetta La vie Parisene (Offenbach), quả phụ Hanna Glawari trong Quả phụ vui tính...

Phạm Khánh Ngọc hát 'Bài ca hy vọng' tại Điều còn mãi 2022