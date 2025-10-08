Báo cáo “Tình hình tiếp thị ứng dụng tại Việt Nam năm 2025” vừa được công ty chuyên về đo lường di động và phân tích tiếp thị AppsFlyer công bố ngày 8/10.

Dựa trên phân tích 13,6 tỷ lượt cài đặt trong giai đoạn 2017 - 2025, báo cáo cho thấy sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ, thị trường ứng dụng di động tại Việt Nam hiện đang ưu tiên chất lượng và mức độ tương tác của người dùng hơn là số lượng cài đặt đơn thuần. Điều này cho thấy hệ sinh thái ứng dụng tại Việt Nam đang tiến vào giai đoạn trưởng thành.

Theo AppsFlyer, với 79,8 triệu người dùng trực tuyến và 127 triệu kết nối di động tính đến đầu năm 2025, di động tiếp tục là điểm truy cập kỹ thuật số chủ đạo tại Việt Nam.

Một phát hiện đáng chú ý từ báo cáo của AppsFlyer là: Tăng trưởng cài đặt đang chững lại sau 7 năm bùng nổ. Lượt cài đặt ứng dụng tại Việt Nam tăng 136% kể từ năm 2018, đạt 2,17 tỷ vào năm 2024 trước khi giảm 2% vào năm 2025, đánh dấu lần đầu tiên có sự chững lại liên tục trên các danh mục ứng dụng lớn. Thị phần khu vực của Việt Nam giảm từ 23% năm 2018 xuống còn 17% năm 2025, khi các thị trường tăng trưởng nhanh hơn như Philippines và Indonesia chiếm ưu thế.

Hệ điều hành iOS tiếp tục giành được thị phần đáng kể với tỷ trọng cài đặt tăng từ 22% năm 2017 lên 33% năm 2025, trong khi Android giảm từ 78% xuống 66%. Sự thay đổi này phản ánh tỷ trọng ngày càng tăng của những người dùng iOS có giá trị cao hơn trong hệ sinh thái ứng dụng của Việt Nam.

Cũng theo nghiên cứu mới, ứng dụng tài chính dẫn đầu phục hồi với sự thống trị của iOS. Đây là lĩnh vực ngoài game duy nhất ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt. Lượt cài đặt ứng dụng tài chính trên iOS trong nửa đầu 2025 tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Android giảm 39%, làm thay đổi hoàn toàn cán cân nền tảng. iOS được dự đoán sẽ chiếm 54% lượt cài đặt ứng dụng tài chính năm 2025, so với chỉ 22% năm 2019.

Thị trường trò chơi điện tử ổn định nhờ những chuyển dịch chiến lược. Tỷ trọng cài đặt game giữ mức 13% vào năm 2025, giảm từ đỉnh 15% năm 2022. Các studio game Việt Nam ngày càng hướng đến khán giả toàn cầu, với ngân sách UA (User Acquisition) được phân bổ đa dạng hơn ngoài những thị trường truyền thống.

Một phát hiện đáng chú ý khác là các nhà phát triển ứng dụng Việt Nam đang tích cực mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu, với tổng chi tiêu thu hút người dùng đạt 397 triệu USD trong giai đoạn từ quý III/2023 đến quý II/2025. Trong đó, các studio game đang đa dạng hóa ngoài các thị trường truyền thống như Hoa Kỳ và Nhật Bản để hướng tới các cơ hội mới nổi ở Pháp, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Ronen Mense, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc khu vực APAC của AppsFlyer nhận xét: Hệ sinh thái ứng dụng tại Việt Nam đang thể hiện sự trưởng thành đáng kinh ngạc khi chuyển từ thị trường tập trung vào tăng trưởng sang tập trung vào giá trị. Các nhà phát triển Việt Nam đang thích ứng tốt với môi trường cạnh tranh ngày càng trưởng thành.