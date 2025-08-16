Theo CNN, hai nhà lãnh đạo đã chào đón nhau trên đường băng của căn cứ Elmendorf-Richardson sau khi xuống máy bay. Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin đã bắt tay nhau, tạo dáng chụp ảnh chung nhưng không trả lời các câu hỏi của phóng viên.

Một đội máy bay Mỹ gồm các máy bay chiến đấu và một máy bay ném bom tàng hình B-2 đã di chuyển qua khi ông Trump và Putin gặp nhau.

Video: RT

Trong một động thái khác thường, sau khi cùng nhau rời đường băng, Tổng thống Nga đã lên chiếc xe "Quái thú" của Tổng thống Mỹ. Hai nguyên thủ dường như cùng ngồi với nhau ở băng ghế sau trong một khoảng thời gian ngắn.

Trước khi máy bay của ông Trump và ông Putin hạ cánh, Nhà Trắng cho biết, cuộc gặp 1-1 đã được lên kế hoạch giữa hai nhà lãnh đạo giờ đây được đổi thành 3-3, gồm cả các bộ trưởng của hai bên.

"Cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đã được lên kế hoạch trước giờ đây sẽ là cuộc gặp 3-3. Tham gia cuộc họp cùng với Tổng thống Trump sẽ có Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff. Trong cuộc họp/ăn trưa song phương mở rộng, Ngoại trưởng Marco Rubio, phái viên Steve Witkoff, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cũng sẽ tham gia", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói về thành phần phái đoàn Mỹ.

Ông Putin (trái) và ông Trump chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào hội đàm chính thức. Ảnh: Nhà Trắng

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov và cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov sẽ cùng với Tổng thống Putin tham gia cuộc họp 3-3 với Mỹ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov cho biết, ông Lavrov và Ushakov là những nhà ngoại giao kỳ cựu, đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách đối ngoại của Nga.

Video: NBC

Cuộc gặp thượng đỉnh tại căn cứ Elmendorf-Richardson dự kiến tập trung tìm giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine. Nga cho biết, hòa bình và an ninh toàn cầu cũng như sự phát triển hơn nữa hợp tác song phương về kinh tế và thương mại sẽ nằm trong chương trình nghị sự.