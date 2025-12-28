“Đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân và đào tạo an toàn thông tin theo cơ chế xã hội hóa” là một trong những mục tiêu của Đề án Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025.

Đề án này cũng xác định rõ quan điểm: “Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin là nội dung quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế - xã hội số và nâng cao uy tín, xếp hạng quốc tế của Việt Nam về an toàn thông tin theo đánh giá của Liên minh Viễn thông quốc tế - ITU”.

Trong báo cáo Chỉ số an toàn, an ninh mạng toàn cầu - GCI 2024, Việt Nam vươn lên xếp thứ 17 toàn cầu, song trụ cột “Nâng cao năng lực” vẫn là nội dung chưa thực sự tốt theo đánh giá của ITU. Trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Ngô Tuấn Anh, Chủ tịch kiêm CEO Công ty cổ phần An ninh mạng thông minh SCS nhận xét: Phát triển năng lực theo đánh giá của ITU là kết quả đo lường các chiến dịch nâng cao nhận thức, đào tạo, giáo dục và những ưu đãi cho phát triển năng lực an ninh mạng; các sáng kiến ​​nâng cao nhận thức về an ninh mạng và chương trình giảng dạy quốc gia.

“Việt Nam là quốc gia có gần 80% dân số tiếp cận và sử dụng Internet. Các hoạt động nâng cao nhận thức, đào tạo, giáo dục và các ưu đãi cho phát triển năng lực an ninh mạng; các sáng kiến ​​nâng cao nhận thức về an ninh mạng…đã được đầu tư, chú trọng bước đầu nhưng rõ ràng để thúc đẩy và nhân rộng thì vẫn cần có thêm nhiều nguồn lực hơn nữa để triển khai trong thực tiễn”, ông Ngô Tuấn Anh bình luận.

Nền tảng đào tạo trực tuyến nCademy được NCA xây dựng và đưa vào vận hành nhằm góp phần nâng cao kỹ năng an ninh mạng cho cá nhân và tổ chức, đáp ứng nhu cầu bảo vệ thông tin trong thời đại số.

Để nâng cao hơn nữa năng lực an toàn, an ninh mạng của người dùng Internet Việt Nam, chuyên gia Ngô Tuấn Anh cho rằng, cần chú trọng nâng cao nhận thức, đào tạo, giáo dục và có các ưu đãi cho phát triển năng lực an ninh mạng. Đặc biệt là đối với người dùng cá nhân, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những đối tượng yếu thế trong lĩnh vực an ninh mạng.

Với vai trò là tổ chức xã hội nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng, từ ngày 11/4/2025, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia – NCA đã công bố triển khai sáng kiến vận hành nền tảng đào tạo trực tuyến nCademy để góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về an ninh mạng cho các cá nhân và tổ chức.

Được đánh giá là một bước đi chiến lược nhằm tăng cường an toàn mạng quốc gia, nền tảng đào tạo trực tuyến nCademy cung cấp thông tin và nội dung đào tạo chuyên sâu về an ninh mạng, đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng với 4 khóa học chính được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo – AI nhằm cá nhân hóa lộ trình học tập và cấp chứng nhận an ninh mạng dưới dạng bản in hoặc bản điện tử cho học viên, gồm: Cẩm nang an ninh mạng, an ninh mạng cơ bản, an ninh mạng cho nhà quản lý, chuyên gia an ninh mạng.

Trong đó, cẩm nang an ninh mạng là khóa học miễn phí dành cho cộng đồng, cung cấp những kiến thức nền tảng giúp người dùng hiểu rõ hơn về các rủi ro an ninh mạng và cách bảo vệ thông tin, dữ liệu trong thời đại số.

Theo thống kê, đến nay, nền tảng nCademy đã ghi nhận hơn 1,1 triệu lượt người dùng truy cập khóa học miễn phí về kiến thức an ninh mạng. Bên cạnh đó, nền tảng cũng đã hoàn thiện nội dung của khóa học an ninh mạng dành cho người đi làm.